Curitibana fica grávida ‘por 48 horas’ e postagem de desespero atinge milhões de views

A curitibana Eduarda Pompeu, de 20 anos, viralizou no Twitter ao postar uma história – desesperadora, segundo ela. Após iniciar exames de praxe para colocar um dispositivo intrauterino (DIU), a jovem descobriu, por meio de um beta HCG (exame de sangue que detecta hormônios da gestação), que estava grávida de 4 a 6 semanas. No entanto, dois dias depois, ela descobriu que, na verdade, teria ocorrido um erro no laboratório onde ela realizou o teste. Os tweets da jovem atingiram milhões de views.

Na postagem, Eduarda relata que chorou e se desesperou ao ver o resultado. Ela contou para a mãe, que é enfermeira, e ambas procuraram uma clínica para que profissionais lessem o exame com cautela. “Enfermeira falou que eu estava “super grávida”, chorei, chorei, tive crise de pânico”, escreveu, por meio de um tweet.

A partir daí, a história sofre nuances dignos de roteiro de Hollywood, lamenta a jovem:

“Falei com o “pai” da criança que era meu ficante e descobri que ele era um babaca e estava prestes a ir comprar cigarro e não voltar mais”.

Ela continua: “Chorei mais um pouco, nem sabia que era possível chorar tanto assim, faltei o trabalho e fui em loja de criança com a minha amiga e futura madrinha, chorei mais um pouco, escolhemos nomes, chorei mais um pouco, ela decidiu uma decoração de chá revelação, chorei mais um pouco”.

Aqui as más línguas escreveram que a criança decidiu ‘voltar’ porque viu que teria chá revelação. Afff! Outras pessoas disseram que foi um alívio descobrir que o ‘moço’ não valia R$ 1 real. Os comentários são hilários, e Eduarda entrou no esquema e se divertiu também: “Até bloqueei ele”, escreveu.

Bom, o desespero de Eduarda chega ao fim quando a própria ginecologista que pediu o exame a ela disse achar estranho. Foi então que a jovem fez uma ultrassonografia e nada (nem mesmo saco gestacional) estava por lá. Eduarda fez dois novos beta HCG, resultando em negativo.

“Descobri que a primeira clínica tinha TROCADO os exames. PAREI DE CHORAR E COLOQUEI O DIU, e agora vou ter que voltar pra terapia pois fiquei completamente doida das ideia”, finaliza a postagem.

Sobre uma possibilidade de entrar com um processo jurídico contra o laboratório, Eduarda descarta: “Acho q nem vale a pena processar, mto estresse”, escreveu.

Repercussão

Depois de se reestabelecer emocionalmente (ou tentar depois do baque), Eduarda resolveu compartilhar a história por meio do Twitter, na quarta-feira (12). Bastou seguir um fio para viralizar os momentos de desespero da jovem. Até agora, mais de 5,4 milhões de pessoas já viram os tweets dela, com mais de 68 mil curtidas.