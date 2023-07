Curitiba sediará o 2º Festival Internacional de Cinema Infantil

O público infanto-juvenil de Curitiba recebe neste fim de semana um festival inteiro feito para ele. A partir desta sexta-feira (14), até o dia 23 de julho, acontece o SACI – 2º Festival Internacional de Cinema Infantil, com 46 filmes inéditos no Brasil, que serão exibidos no Museu Oscar Niemeyer (MON), no Cine Passeio e no Teatro da Vila. Além de 15 obras brasileiras, a mostra conta com curtas e longas de mais 11 nacionalidades.

Águas de Pastaza.Foto: Divulgação.

Os filmes selecionados pela curadoria não têm versões em português. Por isso, pelo segundo ano, foi realizado o trabalho de dublagem, todo ele em Curitiba, por atores adultos e infantis. Foram 150 horas de gravação em estúdio, com 51 vozes e uma equipe técnica de 12 pessoas, entre diretores, editores e mixadores, conta a produtora Isadora Flores.

“Tem sido um sucesso e a gente vê como a dublagem é um mecanismo de acesso a crianças pequenas, principalmente. Além dessas dublagens, a gente realiza ferramentas de acessibilidade, que são legendas descritivas. Algumas conversas a gente também tem em libras e algumas sessões com áudiodescrição, para pessoas com baixa visão e deficientes visuais”,

afirma.

O SACI tem como objetivo apresentar uma programação que mostre a diversidade cultural do Brasil e de outros países. Isadora destaca filmes com temáticas indígenas, de animação, com stop motion (quadro a quadro), voltados para várias faixas etárias. “A ideia é que possa oferecer uma programação de qualidade, para toda a família, e que possa suscitar debates, reflexões em torno de temas da sociedade atual”, diz a produtora.

Longas em destaque

Entre as obras, a produtora chama a atenção para o filme português Águas de Pastaza, da diretora Inês T. Alves, para crianças a partir de 8 anos. O longa-metragem mostra a realidade de crianças indígenas que moram perto das Águas de Pastaza, na Amazônia boliviana. “São crianças que estão retratando seu cotidiano e é muito lindo de ver outras realidades e formas de ver a infância. Esse filme é uma joia do festival”, diz.

Outro longa destacado é Dounia e A Princesa de Aleppo. “Um filme complexo, que fala sobre a guerra da Síria e como é uma criança dentro de uma situação de conflito como essa. E a gente vê os subterfúgios que ela cria para inventar novas realidades.”

Dounia e A Princesa de Alepo.Divulgação/SACI.

Além dos longas, o festival SACI tem curtas de variados temas e para diversas faixas etárias. “Oink é muito engraçado, que traz assuntos cômicos e traz a ideia de descontrução daquele senso comum que a gente tem de família. Traz um pouco de conflito, fala sobre vegetarianismo… É um prato cheio para trazer novos temas para dentro de casa e, ao mesmo tempo, se divertir e se enriquecer com a programação.”

Sessões gratuitas

Além das sessões no MON, a mostra terá a exibição gratuita de mais de dez filmes no Teatro da Vila, na Cidade Industrial de Curitiba, e no Cine Passeio, no Centro da capital, no último fim de semana da mostra competitiva. Esta é uma proposta, como conta Isadora, de descentralização do festival e para toda a família.

“A ideia é que a gente possa oferecer uma programação cultural de férias, que seja engrandecedora, que as pessoas possam se divertir e, ao mesmo tempo, aprender e expandir conhecimento sobre outras culturas, reflexões importantes da sociedade, que a gente necessita hoje, falar sobre temas complexos”, aponta a produtora.

Protagonistas

Para ela, as crianças como futuro da nação devem participar dos debates e se veem como protagonistas. “A gente tem essa característica no festival das crianças no centro das histórias. Isso isso é muito importante para eles. Fazer cultura de qualidade, atividades nesse nível artístico para criança é de extrema importância.”

Assista ao trailer de Águas de Pastaza:

Isadora considera que as crianças têm um “lugar, de certa forma, negligenciado dentro da sociedade”, à espera que se adaptem. A ideia do festival, segundo ela, é que seja um lugar adequado e que se sintam confortáveis e à vontade. “O mundo é feito para os adultos. […] Se quiserem sair no meio do filme, voltar, ir no banheiro, pegar uma pipoca, é um festival adaptado para essa identidade infantil. Não é um lugar limitador, é um lugar para explorar e se divertir, principalmente.”

Serviço:

SACI – 2º Festival Internacional de Cinema Infantil

Programação completa e ingressos em saci.art.br

Quando: 14 a 23 de julho de 2023, em Curitiba

Onde: Museu Oscar Niemeyer (MON), Cine Passeio e Teatro da Vila (CIC)

Ingressos: Os ingressos podem ser comprados no site saci.art.br/ingressos para sessões individuais, ou no formato “passe livre” para 1, 3 ou 10 dias. (As sessões do Cine Passeio e do Teatro da Vila, no bairro CIC, serão gratuitas)

Origem das obras: Alemanha, Brasil, Canadá, Chile, Espanha, França, México, Noruega, Países Baixos, Panamá, Portugal e Quirguistão.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte:www.bandab.com.br