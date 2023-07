Curitiba sediará o 2º Festival Internacional de Cinema Infantil

Em Dounia e a Princesa de Aleppo, nossa heroína de seis anos tem algumas sementes de nigella na palma da mão e com a ajuda da princesa de Aleppo viaja em direção a um novo mundo. (Crédito da foto: Divulgação)

Começa nesta sexta (14), em Curitiba, o 2º Festival Internacional de Cinema Infantil, também chamado de SACI. O evento, que vai até o dia 23 de julho, traz 46 produções de 12 países diferentes, com uma amostra do que há de melhor no mundo em produção audiovisual para o universo infanto-juvenil. Os filmes internacionais tiveram todo o trabalho de dublagem feito em Curitiba, com mais de 50 atores adultos e infantis, e uma equipe técnica de 12 pessoas, entre diretores, editores e mixadores.

A curadoria é assinada por Célia Catunda, diretora da série “O Show da Luna!”; Isabela Silveira, especialista em Cultura e Infância, e Marília Hughes Guerreiro, diretora geral do “Panorama Internacional Coisa de Cinema”.

O Museu Oscar Niemeyer ganhou estrutura de cinema para protagonizar o festival. Haverá sessões também no Cine Passeio e no Teatro da Vila (CIC). As obras estão categorizadas pela faixa etária indicada e seus assuntos de interesse, para ajudar os pais a escolherem a melhor opção.

“A gente tem sessões mais curtas, para as crianças menores. Além das produções, o Saci também traz ações educativas, mediações culturais antes e depois dos filmes. O interessante é poder oferecer uma forma das crianças ampliarem suas fronteiras através da arte”, comenta Isadora Flores, uma das idealizadoras do Festival.

Esta é uma ótima ideia para quem está com as crianças em férias. “No Festival temos a opção de passaporte. Quem adquirir pode assistir aos filmes o dia todo. Sair, ir no museu, brincar no parque, tomar um café, voltar para mais um filme. É para passar o dia todo com a família”, diz Isadora.

O Saci é realizado pela Infinitoo e Isadora Flores Produção Cultural, com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério da Cultura e Governo Federal. É patrocinado pela Oregon, apoiado pela Aços Continente e conta com a colaboração da Grasp. Também tem o apoio institucional do Museu Oscar Niemeyer (MON), Instituto Francês, Embaixada da França no Brasil e Aliança Francesa de Curitiba.

SERVIÇO

SACI – 2º Festival Internacional de Cinema Infantil

Programação completa e ingressos em saci.art.br

Quando

14 a 23 de julho de 2023, em Curitiba

Onde

Museu Oscar Niemeyer (MON), Cine Passeio e Teatro da Vila (CIC)

Ingressos

Os ingressos podem ser comprados no site saci.art.br/ingressos para sessões individuais, ou no formato “passe livre” para 1, 3 ou 10 dias. (As sessões do Cine Passeio e do Teatro da Vila, no bairro CIC, serão gratuitas)

Origem das obras

Alemanha, Brasil, Canadá, Chile, Espanha, França, México, Noruega, Países Baixos, Panamá, Portugal e Quirguistão.

Fonte:ricmais.com.br