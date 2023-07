“Curitiba realiza obras de desassoreamento e regularização do Rio Barigui na CIC”

Foto: Prefeitura de Curitiba

Outras frentes de trabalho em Curitiba

No município de Curitiba, diversas frentes de trabalho estão atuando em diferentes projetos. Uma delas é a construção de quadras cobertas nas escolas municipais, proporcionando espaços adequados para a prática esportiva dos alunos.

Além disso, está em andamento a construção da nova sede da Rua da Cidadania CIC, que irá oferecer serviços e atendimento à população local. Também está sendo realizada a reforma e ampliação do Centro de Treinamento da Guarda Municipal, visando melhorar as condições de trabalho e capacitação dos profissionais.

Desassoreamento e regularização do Rio Barigui

Na região da CIC, está sendo realizada a terceira etapa do processo de desassoreamento e regularização dos taludes do Rio Barigui. Essa ação é fundamental para garantir a preservação do rio e evitar possíveis problemas relacionados a enchentes e alagamentos.

Para saber mais detalhes sobre as obras que estão acontecendo em Curitiba, acesse o link: gazetadobairro.com.br

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: mobilidadecuritiba.com.br