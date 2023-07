“Alerta: Moradores denunciam arrastões e assaltos a passageiros de ônibus no Fazendinha, em Curitiba”

Alerta de arrastões no Fazendinha, em Curitiba

Por Redação em 25 de julho, 2023 às 15h20.

Moradores do Fazendinha alertam para arrastões

Moradores do Fazendinha, em Curitiba, estão fazendo alertas constantes para arrastões, que estariam acontecendo nos últimos dias contra usuários do transporte coletivo no bairro. A Banda B recebeu, do Portal CIC Alerta, imagens (veja abaixo) que mostram uma vítima sofrendo um assalto por volta das 6h30, desta terça-feira (25). A reportagem foi atrás da Polícia Militar (PM) para obter um posicionamento sobre o patrulhamento da região.

Assalto em ponto de ônibus

De acordo com o CIC Alerta, o assalto aconteceu no cruzamento das ruas Raul Pompeia e Darci Vargas em frente a uma pizzaria. No vídeo é possível notar que um veículo de cor branca passa pela rua em frente a um dos pontos e em baixa velocidade. Pouco tempo depois, o criminoso faz menção de abrir a porta traseira, mas o automóvel dá a volta e, em seguida, o ladrão sai já armado e rapidamente toma um objeto da vítima. Depois do crime, ele volta para o veículo, que foge em alta velocidade.

Posicionamento da Polícia Militar (PM)

O usuário do transporte coletivo não faz menção de reagir ao assalto que sofreu. Não há informações se foi feito um boletim de ocorrência (BO) sobre o crime.

A reportagem da Banda B foi atrás da PM para obter um posicionamento sobre o patrulhamento no Fazendinha. Em nota foi dito o seguinte:

A Polícia Militar (PM) informa que continua realizando o policiamento ostensivo preventivo no bairro Fazendinha e região, inclusive com reforço policial através de operações programadas e aplicadas de acordo com os índices de criminalidade. A PMPR reforça a necessidade de acionamento 190 em caso da ocorrência de crimes ou fornecimento de informações importantes para identificação de autores.

Imagens do assalto

Fonte: www.bandab.com.br