Curitiba inicia semana com obras de requalificação em 11 ruas: Confira os detalhes!

Curitiba inicia a semana com obras de requalificação do pavimento em 11 ruas

A cidade de Curitiba está dando início a uma série de obras de requalificação do pavimento em 11 ruas. Essas intervenções estão sendo coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e abrangem uma extensão total de 7.387 metros de asfalto novo.

Obras no bairro Butiatuvinha

No bairro Butiatuvinha, as obras estão sendo realizadas nas seguintes ruas:

Rua Orlando Peruci (840 m): trecho entre a Avenida Manoel Ribas e a Trincheira do Contorno Norte

Rua Caetano Alessi (437 m): entre a Avenida Manoel Ribas até o final da rua

Rua Egydio Ricardo Pietrobelli (167 m): entre as ruas Caetano Alessi e Orlando Peruci

Rua Aécio Marcelo Antoniacomi (321 m): entre a Rua Orlando Peruci e a Avenida Manoel Ribas

O secretário de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, destacou a importância dessas obras para a cidade: “Continuamos os trabalhos de recuperação da malha viária da cidade, já que esta é uma solicitação recorrente da população na Central 156. Ao mesmo tempo, realizamos serviços de macrodrenagem, construção de escolas e reforma de unidades de saúde que trazem maior qualidade aos curitibanos”.

Mais asfalto novo

No bairro Umbará, outras ruas também estão recebendo pavimento novo:

Rua Deputado Pinheiro Júnior (404 m): entre Francisco Becker e Maria Dissenha Bonato

Rua Bortolo Pelanda (953 m): entre Nicola Pellanda e Dílson Luiz

Rua Pedro Picussa (310 m): entre as ruas Francisco Becker e Bortolo Pelanda

No Capão Raso, o programa Asfalto Novo contempla as seguintes ruas:

Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley (1.285 m): entre a Rua André Ferreira Barbosa até o Córrego Capão Raso

Rua Isolde Torquato Tillo (700 m): entre as ruas Desembargador Ernani Guarita Cartaxo e Alberto Leschkau

Além disso, outras ruas estão sendo requalificadas, como a Rua Pedro Cruzetta (1.170 m) no bairro CIC e a Estrada do Ganchinho (800 m) no Ganchinho.

Quadras cobertas

Além das obras de pavimentação, também estão sendo construídas quadras cobertas nas escolas municipais Madre Maria dos Anjos, Arapongas, Carmen Salomão Teixeira e Durival de Britto e Silva.

Nova escola e quadras cobertas

No bairro CIC, estão em andamento as obras de construção da nova sede da Rua da Cidadania CIC e a reforma e ampliação do Centro de Treinamento da Guarda Municipal.

No Santa Cândida, está sendo construída a Escola Municipal Metry Bacila, que contará com dez salas de aula, sala de informática, biblioteca, salas para professores, equipe pedagógica, sala da direção, secretaria, copa e almoxarifado.

No bairro Caximba, a Escola Municipal Joana Raksa está recebendo obras de reforma e ampliação, visando aumentar sua vida útil e melhorar a infraestrutura para os estudantes.

Unidades de saúde

Esta semana também estão acontecendo obras nas unidades de saúde Estrela (Fazendinha) e Bacacheri, com o objetivo de qualificar a assistência à saúde da população e melhorar as estruturas das unidades.

Drenagem

No bairro CIC, o Departamento de Pontes da Smop está realizando o desassoreamento e regularização dos taludes do Rio Barigui, além da implantação de galeria celular na Rua Padre Estanislau Piasecki para melhorar a captação das águas das chuvas.

Mobilidade

As obras do lote 4.1 da Linha Verde Norte, na região do Trevo do Atuba, estão em andamento, com a evolução dos serviços de pavimentação e escavação para a construção de uma nova trincheira que ligará Curitiba à Região Metropolitana.

Complexo Tarumã

No Viaduto da Victor Ferreira do Amaral, as obras do Complexo do Tarumã estão avançando, com a preparação da concretagem dos pilares que sustentarão o alargamento da estrutura para receber as estações de ônibus Tarumã e Victor Ferreira do Amaral.

Viaduto do Alto Boqueirão

No Alto Boqueirão, as obras de reforço estrutural do viaduto que liga as ruas João Miqueletto e Eduardo Pinto da Rocha sobre a linha férrea estão em andamento, visando aumentar a vida útil do viaduto para permitir a passagem apenas de veículos leves.

Mercado Municipal

Também estão em andamento os trabalhos de reestruturação de calçadas nas ruas da Paz, General Carneiro, Doutor Faivre e Francisco Torres, como parte do projeto de requalificação do entorno do Mercado Municipal.

Essas intervenções fazem parte do projeto Caminhar Melhor, que visa implantar novas calçadas e estrutura cicloviária, e do Programa Rosto da Cidade, que busca recuperar e revitalizar a região central, priorizando pedestres e deslocamentos não motorizados.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: busaocuritiba.com