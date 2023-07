Mutirão de Cadastros dos Armazéns da Família: Garanta seu acesso aos benefícios alimentares em Curitiba

Mutirão de Cadastros dos Armazéns da Família em Curitiba

Prefeitura de Curitiba promove mais uma etapa do Mutirão

A Prefeitura de Curitiba vai promover, nos dias 26/7 e 27/7, das 9h às 16h, mais uma etapa do 2º Mutirão de Cadastros dos Armazéns da Família. O objetivo é garantir o acesso a benefícios alimentares para aqueles que não têm acesso a computadores e smartphones ou não sabem como se inscrever.

O cadastramento será realizado na Rua da Cidadania do Boqueirão, na sala da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

Mutirão nas dez regionais de Curitiba

O mutirão vai passar por todas as dez regionais do município. Confira as próximas datas:

15 e 16/8 – Regional Boa Vista

30 e 31/8 – Regional Matriz

12 e 13/9 – Regional Cajuru

20 e 21/9 – Regional CIC

4 e 5/10 – Regional Pinheirinho

18 e 19/10 – Regional Santa Felicidade

31/10 e 1/11 – Regional Portão

16/11 e 17/11 – Regional Tatuquara

Como fazer o cadastro

O cadastro nos Armazéns da Família é aberto a todos os moradores de Curitiba com renda familiar de até cinco salários mínimos. Os interessados devem comparecer à regional que está realizando a ação e apresentar toda a documentação necessária.

Documentos necessários:

RG

CPF

Carteira de trabalho (obrigatória para maiores de 18 anos)

Comprovante de renda (holerite ou contracheque) atualizado

Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda (para declarantes de Dirf)

Declaração do Simples Nacional, Decore ou Declaração de Inatividade (para quem possui CNPJ)

Comprovante de recebimento de Seguro Desemprego

Demonstrativo de Crédito de Benefício do INSS (para aposentados/pensionistas ou quem recebe auxílio doença)

Comprovante de residência em nome de um dos membros da família, com data de no máximo três meses

Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade (para menores de idade)

Importância do Mutirão de Cadastros

O sucesso da primeira edição do Mutirão de Cadastros reforçou a importância dessa iniciativa para a inclusão social e a garantia da segurança alimentar da população curitibana. Atualmente, mais de 1 milhão de pessoas, pertencentes a aproximadamente 360 mil famílias, já têm acesso aos benefícios dos Armazéns da Família em Curitiba.

Fonte: busaocuritiba.com