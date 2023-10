“Curitiba ganhará um ícone religioso de 10 metros de altura: Santuário da Divina Misericórdia inaugura monumental imagem de Jesus Misericordioso”

Curitiba ganhará uma imagem de Jesus Misericordioso de 10 metros de altura

No próximo dia 12 de novembro, a cidade de Curitiba ganhará um ícone religioso de grande porte: uma imagem de Jesus Misericordioso com impressionantes 10 metros de altura. O monumento está sendo edificado no Santuário da Divina Misericórdia, localizado no bairro Umbará, e tem um valor estimado em quase um milhão e meio de reais. A concretização desta grandiosa obra foi possível graças à generosidade de inúmeras doações recebidas pela comunidade.

O Santuário da Divina Misericórdia

O Santuário da Divina Misericórdia já é um local de referência para os devotos dessa expressão da fé católica. Além da monumental imagem, o local passará por expansões significativas em sua estrutura. Está prevista a construção de um novo santuário, uma capela e um espaço de eventos, que juntos terão capacidade para acolher mais de quatro mil fiéis.

Transformando o bairro Umbará em um polo de peregrinação e eventos religiosos

Embora a inauguração da imagem esteja programada para novembro, a expectativa é de que todas as obras do complexo religioso estejam concluídas nos próximos 15 anos. Esse projeto ambicioso promete transformar o bairro Umbará em um importante polo de peregrinação e eventos religiosos na cidade.

Visite o Santuário da Divina Misericórdia em Curitiba

Para os interessados em visitar e conhecer o local, o Santuário da Divina Misericórdia situa-se na Estrada do Ganchinho, número 570, no bairro Umbará, em Curitiba.

