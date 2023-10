“Ocorrências de racismo e violência mancham o futebol paranaense: saiba mais sobre os casos registrados em diferentes regiões de Curitiba”

Outros casos de racismo são registrados em Curitiba

No último fim de semana, foram registrados diversos casos de racismo em diferentes regiões de Curitiba. Além do incidente ocorrido no estádio, outros casos também foram relatados nos bairros Portão, Sítio Cercado e Piraquara.

Caso de racismo no estádio

Dentro do estádio, um caso de suposto racismo foi registrado durante uma partida de futebol. A vítima relatou ter sido alvo de ofensas racistas por parte de torcedores adversários. O clube responsável pelo estádio já se pronunciou sobre o incidente e afirmou que tomará as medidas necessárias para identificar e punir os responsáveis.

Outros casos de racismo

Além do incidente no estádio, outros casos de racismo foram registrados em diferentes bairros de Curitiba. No Portão, um morador denunciou ter sido vítima de discriminação racial por parte de um vizinho. No Sítio Cercado, uma jovem relatou ter sido insultada e agredida verbalmente em um estabelecimento comercial. Já em Piraquara, um grupo de estudantes denunciou ter sofrido racismo dentro de uma escola.

As autoridades estão investigando todos os casos e trabalhando para identificar e punir os responsáveis. O racismo é crime e não será tolerado em nossa sociedade.

