Curitiba enfrenta alagamentos e estragos após chuvarada intensa

<title>Notícias de Curitiba</title> <h1>O alto volume de chuva deixou áreas da cidade completamente alagadas e derrubou árvores</h1> Por Rafael Nascimento - 30 de outubro de 2023, às 11:23

<h2>Chuvarada causa alagamentos e estragos em Curitiba</h2> A chuvarada que caiu em Curitiba no último final de semana e causou alagamentos e estragos mobiliza equipes da prefeitura nesta segunda-feira (30). O rescaldo do atendimento é intensificado nas áreas mais afetadas, como o Tatuquara e a Caximba. <h2>Acumulado de chuva e rajadas de vento</h2> De acordo com o Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos de Desastres, a Capital recebeu um acumulado de 119,4 mm entre sábado e domingo. As rajadas de vento se aproximaram dos 40 km/h, segundo o Simepar. <h2>Áreas alagadas e moradores desalojados</h2> O alto volume de chuva deixou áreas da cidade completamente alagadas. Até a noite de ontem, cerca de 150 moradores foram retirados de suas casas no bairro Caximba – várias deles de barco. Todas ficaram desalojadas e foram para casas de parentes e amigos. <h2>Limpeza de queda de galhos e árvores</h2> A prefeitura registrou 45 solicitações para limpeza de queda de galhos e de árvores. <h2>Bairros mais afetados</h2> Os bairros mais atingidos foram o Tatuquara, Pilarzinho, Vista Alegre, Caximba, CIC, Boqueirão, Tingui, Cachoeira, Cajuru, Santa Felicidade, Uberaba, Jardim das Américas e Novo Mundo. <h2>Parques afetados pela chuva</h2> Alguns parques da Capital, como o Barigui e o Tingui, também ficaram irreconhecíveis tamanha a quantidade de água. <h2>Trabalho de rescaldo e alerta às emergências</h2> O trabalho de rescaldo por conta da forte chuva é realizado por equipes da Defesa Civil e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A administração municipal segue em alerta às possíveis emergências que possam ocorrer. <h2>Outubro mais chuvoso em 26 anos</h2> Desde 1º de outubro Curitiba recebeu 545,6 mm de chuva, de acordo com um balanço divulgado hoje (30) pelo Simepar. O número é quase quatro vezes maior que a média de chuvas previstas para o mês na Capital, de 144 mm. <h2>Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</h2> Para mais informações sobre as notícias de Curitiba e região, acesse a <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Gazeta do Bairro</a>.

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: paranaportal.uol.com.br