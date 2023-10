Tudo igual na Arena

Reportagem : Admilson Leme direto da Ligga Arena

Athletico e São Paulo empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo (29/10), na Ligga Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo soma 15 jogos como visitante no campeonato, com sete empates, oito derrotas e nenhuma vitória.

O Athletico-PR, aumentou a série invicta no Brasileirão para cinco jogos, agora são três empates e duas vitórias.

Primeiro Tempo

O jogo teve um início eletrizante, com ambas equipes buscando o gol.

Aos seis minutos Vitor Bueno cruzou para Pablo , o centroavante, em grande fase, cabeceou no canto de Rafael, foi o sétimo gol dele no Brasileirão.

Não deu muito tempo para comemorar, aos nove minutos, após escanteio cobrado por Wellington Rato, Pablo Maia apareceu livre para empatar a partida.

Após os gols o jogo ficou morno, com muitas faltas.

Canobbio, aos 34 minutos se aproveitou de falha de Diego Costas, ganhou na velocidade e chutou na saida de Rafael, que conseguiu fazer a defesa.

Segundo Tempo

Na segunda etapa o jogo teve ritmo lento e poucas chances de gol.

Aos seis minutos do segundo tempo

Canobbio,não desistiu da jogada, ganhou de Nathan Mendes e bateu forte.

Rafael desviou para escanteio.

Com dificuldade para chegar ao gol adversário, ambas equipes cometendo muitos erros e faltas. O empate prevaleceu na Ligga Arena.

Como Fica

O resultado deixa o Athletico-PR com 49 pontos, em sétimo. Já o São Paulo está em 11º com 39 pontos.

Próximos Jogos

Pela 31ª do Brasileirão, o Athletico vai até a Neo Química Arena, enfrentar o Corinthians, na quarta-feira (01), às 19h.

Na quinta-feira (02), às 20h, o São Paulo recebe, no Morumbi, o Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA

Athletico-PR 1 x 1 São Paulo

Competição: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e hora: 29/10/2023 (Domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Cartões amarelos: Pablo Maia, Erison, Nathan, Luciano (SP); Hugo Moura (CAP)

Gols: Pablo, do Athetico, aos 6 minutos do primeiro tempo; Pablo Maia, do São Paulo, aos 9 minutos do primeiro tempo

Athletico-PR: Bento; Cará, Thiago Heleno e Esquível; Cuello, Hugo Moura (Arriagada), Erick, Vitor Bueno e Canobbio; Zapelli (Rômulo) e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

São Paulo: Rafael; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington; Alisson (Michel Araújo), Pablo Maia, Nestor (Juan) e Wellington Rato (Ferraresi); Erison (David) e Luciano (James Rodríguez).

Técnico: Dorival Jr