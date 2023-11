“Curitiba distribui gratuitamente 500 mudas de árvores nativas e frutíferas em cada Rua da Cidadania”

<title>Distribuição de Mudas de Árvores em Curitiba</title> <h1>Distribuição de Mudas de Árvores em Curitiba</h1>

<h2>Ação da prefeitura visa deixar a cidade mais arborizada</h2> No intuito de tornar a cidade de Curitiba mais arborizada, as Ruas da Cidadania estão distribuindo gratuitamente mudas de árvores nativas e frutíferas. A ação ocorre nesta sexta-feira (23) em diversas regionais da cidade. <h2>Locais e horários de distribuição</h2> A distribuição das mudas acontecerá nas seguintes regionais: Boqueirão, Cajuru, Matriz, CIC, Portão, Santa Felicidade, Bairro Novo e Tatuquara. Confira abaixo os endereços e horários: <ul> <li>BOQUEIRÃO: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430 (a partir das 9h)</li> <li>CAJURU: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150 (a partir das 9h)</li> <li>CIC: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (a partir das 9h)</li> <li>MATRIZ: Praça Rui Barbosa, 101 (a partir das 9h)</li> <li>PORTÃO: Rua Carlos Klemtz, 1.700 (a partir das 9h)</li> <li>SANTA FELICIDADE: Rua Santa Bertila Boscardin, 213 (a partir das 9h)</li> <li>BAIRRO NOVO: Rua Tijucas do Sul, 1.700 (a partir das 14h)</li> <li>TATUQUARA: Rua Olivardo Konoroski Bueno (a partir das 14h)</li> </ul> Importante ressaltar que as regionais Boa Vista e Pinheirinho não realizarão a entrega das mudas na sexta-feira. <h2>Variedade de espécies disponíveis</h2> Cada Rua da Cidadania estará distribuindo 500 mudas de árvores. A prefeitura garante uma grande variedade de espécies nativas, como ipês de diversas cores, e frutíferas, como jabuticaba e pitanga. Todas as mudas são cultivadas no Horto Municipal da Barreirinha. <h2>Plantio consciente</h2> O plantio das árvores deve ser realizado levando em consideração fatores como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características. Durante o preenchimento do cadastro para retirada das mudas, essas questões serão avaliadas para indicar a melhor opção de muda de acordo com os objetivos do cidadão. <h2>Próxima distribuição</h2> A próxima distribuição gratuita de mudas de árvores ocorrerá no dia 30 de novembro, na regional Boa Vista.

