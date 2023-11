“Chuvas intensas causam erosões e deslizamentos em Curitiba”

<title>Notícias de Curitiba</title> <h1>As rajadas de vento atingiram 22,7 km/h na capital paranaense</h1>

Por Mirian Villa - 24 de novembro de 2023, às 09:28 As chuvas que atingiram Curitiba durante a tarde de ontem e o início da manhã de hoje, sexta-feira (24), causaram erosões no solo e deslizamentos. De acordo com o Simepar, as rajadas de vento atingiram 22,7 km/h e a precipitação acumulada foi de 18 mm. <h2>Quedas de galhos e árvores</h2> Foram registradas 13 solicitações de quedas de galhos e árvores nos seguintes bairros: Prado Velho, Boqueirão, Alto da Glória, Juvevê, Abranches, Caximba, Capão da Imbuia e Mossunguê. Além disso, quatro pontos com erosão foram apontados em Santa Felicidade e na CIC. <h2>Alagamentos e riscos estruturais</h2> Em relação aos alagamentos, foram feitas cinco solicitações nos bairros Pilarzinho, CIC, Boa Vista, São Braz e Cajuru. Também foram registrados dois casos de risco estrutural em Santa Felicidade e no Cajuru. As equipes realizaram duas entregas de lonas no Parolin e no Cajuru. <h2>Deslizamentos e interdição</h2> Os deslizamentos foram registrados nos bairros Cajuru, Mossunguê e Boqueirão. A ponte do Parque Tingui encontra-se interditada devido à inundação no local. <h2>Previsão do tempo</h2> Segundo o Simepar, nesta sexta-feira, a nebulosidade se faz presente no Paraná e as chuvas continuam ocorrendo em todas as regiões, porém com fraca intensidade. <h2>Canais de atendimento em caso de emergência</h2> Em caso de emergência em Curitiba, os canais de atendimento são: <ul> <li>199 (Defesa Civil)</li> <li>153 (Guarda Municipal)</li> <li>156 (Prefeitura Municipal de Curitiba)</li> <li>193 (Corpo de Bombeiros)</li> </ul> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. Fonte: <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

