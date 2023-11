“Homem de 40 anos é esfaqueado e pede socorro em comércio de Curitiba”

Homem é hospitalizado após ser esfaqueado em Curitiba

Um homem de 40 anos foi hospitalizado na noite desta sexta-feira (24) após ser esfaqueado na Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, no bairro Boqueirão, em Curitiba. O incidente deixou o homem ferido, com sangramentos e um ferimento no pescoço.

Assim que foi atacado, o homem pediu ajuda e invadiu um comércio próximo, gritando por socorro. Rapidamente, as pessoas presentes no local acionaram os serviços de emergência. O homem foi levado em estado grave ao Hospital Cajuru, onde recebeu os cuidados médicos necessários.

As informações sobre o ocorrido foram divulgadas pelo Portal Banda B, que acompanhou o caso de perto.

Segurança nas ruas de Curitiba

A violência nas ruas de Curitiba tem sido uma preocupação constante para os moradores da cidade. Casos como o do homem esfaqueado no bairro Boqueirão reforçam a necessidade de medidas efetivas para garantir a segurança da população.

É importante que as autoridades locais estejam atentas a essas situações e trabalhem em conjunto com a comunidade para prevenir e combater a criminalidade. Além disso, é fundamental que os cidadãos estejam conscientes dos riscos e adotem medidas de autoproteção.

Fonte: cgn.inf.br