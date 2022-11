Condor está entre os 100 RH’s que mais inspiram no Brasil

O Condor Super Center recebeu o Prêmio Gupy Destaca como um dos 100 RH’s mais inspiradores do Brasil. Neste ano, mais de mil empresas participaram do processo e a premiação aconteceu dia 26 de outubro, em São Paulo.

A metodologia do prêmio foi baseada em três pilares da área de Recursos Humanos: Atração, Desenvolvimento e Encantamento.

“Com o objetivo de inovar e ter mais assertividade em nossas ações, o Condor criou o RHemAÇÃO e estamos trabalhando com o propósito de humanizar ainda mais a nossa empresa. Por isso, receber esse prêmio é muito gratificante, pois reconhece o nosso esforço e nos motiva a continuar com a missão de engajar nossos colaboradores e inspirar a área”, destaca a gestora de RH do Condor, Charmoniks Heuer.

Segundo o CMPO e cofundador da Gupy, Guilherme Dias, além de premiar os 100 RH’s com iniciativas mais inspiradoras na gestão de pessoas, a premiação possibilita auxiliar as empresas a posicionarem a sua área de Recursos Humanos como exemplo para todo o mercado.