Aceleradora Condor Connect celebra 4 anos com palestra gratuita do Fernando Seabra

No dia 13 de setembro, a Condor Connect, aceleradora de startups para o varejo do Grupo Zonta, comemora seu quarto aniversário em grande estilo. Para marcar essa data, a empresa está organizando um evento com uma palestra especial ministrada por Fernando Seabra, reconhecido investidor anjo e especialista em inovação. O presidente do Grupo Zonta, Pedro Joanir Zonta, também estará presente no evento para falar sobre a importância de investir em inovação no varejo.

A palestra do Seabra acontecerá às 19h e abordará temas relevantes para empreendedores e startups, prometendo trazer insights valiosos e inspiração para aqueles que buscam desenvolver seus negócios de forma inovadora. A participação no evento é gratuita e poderá ser acompanhada por meio do link clicando aqui.

Fernando Seabra é uma figura de destaque no universo do empreendedorismo, sendo um renomado palestrante e mentor de pessoas e startups. Sua expertise em inovação tem ajudado a impulsionar negócios promissores ao redor do mundo.

Além da palestra, o evento também contará com uma rodada de pitchs com várias startups, onde poderão apresentar seus projetos. Serão apresentados também os resultados e programas da Condor Connect, destacando o sucesso das startups apoiadas pela aceleradora. A Condor Connect já conectou grandes ideias a oportunidades por meio de seu programa de aceleração, com seis startups recebendo investimentos e 10 delas se graduando a cada ano.

A aceleradora se destaca pela quantidade expressiva de pitchs realizados, ultrapassando a marca de 500. Com mais de 50 empresas atendidas até o momento, a Condor Connect já realizou mais de mil mentorias, contribuindo para a transformação de negócios promissores.

Além disso, a Condor Connect tem impactado além das fronteiras locais. O curso de Inovação e Liderança oferecido pela aceleradora, em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), já impactou mais de 1.500 alunos e 200 empresas em 25 estados brasileiros e em seis países.

Com um histórico de sucesso na formação e impulsionamento de startups, a Condor Connect se consolida como uma referência no cenário empreendedor, ajudando a transformar grandes ideias em realidade.

Divulgação: WBC COMUNICAÇÃO

E-mail: [email protected]

Luciana Gavloski: 41 991326135

Veronica Gavloski: 41 991426135