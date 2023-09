Orla de Matinhos

A cidade de Matinhos está ficando de cara nova com a nova Orla e as obras estão a todo vapor! Considerada também como a maior obra de revitalização da América Latina.

O IAT (Instituto Água e Terra), em parceria com o Consórcio Sambaqui, é responsável pela obra.

Boa parte já está sendo concluída e a previsão de entrega, segundo o site do IAT, será até o segundo semestre de 2024. Um investimento de R$314,9 milhões que, com certeza começa a transformar a região e o crescimento do turismo.

A turismóloga Luciane Fieltes, natural de Curitiba, esteve em Matinhos, presenciando o andamento da obra e está muito feliz com esse grande empreendimento pois será um divisor de águas para a cidade.

“ Matinhos tem um grande potencial nas mãos! Com a revitalização da Orla, o que era bonito, irá ficar mais bonito ainda! A demanda irá aumentar, novos empreendimentos virão para cá! Setores como nos hotéis, pousadas, restaurantes e comércio em geral terão mais volume de pessoas, gerando mais emprego e crescimento para a cidade e esse avanço, não só chamará a atenção de turistas paranaenses, mas também de turistas do restante do Brasil e do mundo pois com o avanço das mídias sociais, fica mais fácil a divulgação.”

Moradores e turistas já estão bem otimistas, tendo uma percepção de como a obra já está sendo reestruturada.

As ressacas que antes eram frequentes, agora com o escoamento do Canal para a Avenida Paraná que a equipe do Consórcio Sambaqui estão realizando, contribui para o processo de fixação da nova faixa de areia, reduzindo o efeito das mesmas.

Com o engoradamento da faixa de areia, ficou bem mais confortável para os banhistas que frequentam o local, lembrando também que o calçadão está sendo revitalizado, trazendo mais melhorias.

Matinhos não será mais a mesma! E quem ganha com isso somos todos nós! Finaliza a turismóloga!

Luciane Fieltes é formada em turismo pela Unicuritiba, em Curitiba, capital do Paraná, desde 2005 e pós graduada em Negócios Internacionais pela FAE Business School, também em Curitiba.