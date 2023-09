Atleta de Curitiba conquista o ouro na disputa nacional nos Jogos da Juventude

Maria Luiza Rabelo Jaime, atleta da Seleção de Desempenho da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba e apoiada pelo programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura, conquistou no sábado (2/9) a medalha de ouro nos 3.000m da marcha atlética. Maria Luiza foi uma das representantes da Seleção Paranaense nos Jogos da Juventude em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, os Jogos da Juventude reúnem mais de 4 mil atletas de todos os estados e do Distrito Federal, competindo em 18 modalidades esportivas.

Neste momento, o Paraná ocupa a terceira colocação no quadro de medalhas, atrás de São Paulo e de Santa Catarina. Os jogos continuam até o dia 16 de setembro.

O secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude Carlos Pijak Jr agradeceu o empenho de Maria Luiza.

“É muito gratificante vermos curitibinhas se destacando no esporte e levando o nome de nossa cidade Brasil afora. Com nosso apoio, Maria Luiza vai chegar muito longe na marcha atlética”, disse Pijak.

Vale do Pinhão

Maria Luiza também utiliza o programa da startup Soul Brasil Esportes, que faz parte do Vale do Pinhão, ecossistema de inovação da capital. A sportstech curitibana oferece uma plataforma online que auxilia o desenvolvimento da carreira esportiva do atleta e a conexão com outros players do mercado esportivo (investidores, treinadores e clubes).