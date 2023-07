Aulas e atividades esportivas gratuitas da Prefeitura de Curitiba voltam na segunda-feira (24/7)

Na próxima segunda-feira (24/7) os mais de 30 mil alunos inscritos nas 82 atividades esportivas gratuitas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude retornam das férias de inverno e voltam a praticar esporte e atividade física em 38 equipamentos públicos nas dez regionais da cidade.

As aulas voltam depois de duas semanas, período em que os professores da Smelj foram capacitados com novas metodologias de trabalho e vários equipamentos receberam melhorias para a prática esportiva.

Segundo o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Junior, essas duas semanas de paralização são importantes para os professores e alunos. “Temos a oportunidade de conhecer novas metodologias para melhorar cada vez mais o atendimento. Além disso nossos alunos renovam as baterias e voltam mais empolgados”, disse o secretário.

Em virtude dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023, excepcionalmente, as atividades diárias terão início às 11h do dia 24/07, visto DECRETO Nº 1230, havendo reposição das aulas conforme organização dos núcleos regionais.

Vagas disponíveis

Quem ainda não está inscrito nas aulas oferecidas pela Smelj para o segundo semestre ainda do tempo de escolher uma atividade e se matricular.

Entre as práticas oferecidas em equipamentos da Prefeitura – como Clubes da Gente, Centros de Esporte e Lazer, Centros da Juventude e Ruas da Cidadania – estão ginástica, zumba, capoeira, treinamento funcional, natação (raia livre – apenas para alunos que sabem nadar), hidroginástica, alongamento, musculação, pilates, voleibol, ciclismo, boxe, karatê, skate, basquete, handebol, BMX, escalada, escalada esportiva, badminton, bocha, hip hop, ioga, corrida e caminhada.

As atividades são inclusivas, com turmas para crianças, jovens, adultos e idosos. A frequência também é grátis e autorizada quando os interessados, depois de se cadastrarem e escolherem modalidade, local e horário, forem aprovados na avaliação física agendada. No momento dessa avaliação, idosos e pessoas com doenças crônicas ou deficiência devem apresentar atestado médico de aptidão física.

Como se matricular nas atividades esportivas gratuitas

Para tornar-se um aluno é preciso se registrar no e-Cidadão, o cadastro único do Município de Curitiba, fornecendo o número do CPF e escolhendo uma senha.

Depois, o interessado acessa a Área do Aluno no portal Curitiba em Movimento, escolhe a atividade do seu interesse e o centro esportivo que quer frequentar. Se houver vaga disponível, já faz inscrição e agenda a data para avaliação física.

A participação nas aulas é autorizada quando os interessados forem aprovados na avaliação física agendada.

As atividades esportivas, físicas e de lazer da Prefeitura fazem parte da política pública Curitiba Viva Bem, uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A importância da saúde e bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.