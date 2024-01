“Comunidade se une em solidariedade: Mesa Solidária realoca refeições para outras unidades”

Refeições são realocadas para outras unidades em Curitiba

No momento, as refeições foram realocadas para as outras unidades em Curitiba. A Mesa Solidária, que oferece alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade social, está atendendo nas unidades do Pinheirinho, Sítio Cercado, CIC/Fazendinha e Capanema.

Em abril, a Mesa Solidária iniciou suas atividades com o objetivo de garantir o acesso à alimentação para aqueles que mais precisam. Com a pandemia da COVID-19, a demanda por alimentos aumentou significativamente, e a organização precisou expandir suas operações para atender a todos.

A iniciativa tem como objetivo principal combater a fome e promover a solidariedade na cidade de Curitiba. Através de parcerias com empresas e voluntários, a Mesa Solidária consegue oferecer refeições nutritivas e de qualidade para a população em situação de vulnerabilidade.

Fonte: www.diarioinduscom.com.br