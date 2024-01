“Novo Laboratório de Pesquisa e Produção de Insumos Veterinários do Tecpar avança com 15% de execução”

Início da construção do novo Laboratório de Pesquisa e Produção de Insumos para Diagnósticos Veterinários

A obra do novo Laboratório de Pesquisa e Produção de Insumos para Diagnósticos Veterinários do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) teve início em maio de 2023 e já alcançou 15% de execução. Essa nova planta será responsável pela fabricação de insumos para o diagnóstico da brucelose, tuberculose e leucose bovina, e conta com um investimento de R$ 41,5 milhões feito pelo Governo do Estado.

Localização e previsão de conclusão

O novo laboratório está sendo construído no câmpus CIC do Tecpar, em Curitiba, e tem previsão de ser concluído no início de 2025. Com uma área total de cerca de três mil metros quadrados, a unidade terá capacidade produtiva de 40 milhões de doses ao ano.

Meta do Plano de Governo

A construção desse laboratório para pesquisa e produção de insumos veterinários é uma das metas do Plano de Governo para o Tecpar, conforme destaca o diretor-presidente Celso Kloss. Os kits diagnósticos serão utilizados no Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Com a implantação dessa nova unidade, o Tecpar reforça sua atuação como braço de pesquisa e desenvolvimento no Estado e apoia a cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. O instituto está determinado a atender os objetivos definidos pelo Governo do Estado.

Insumos veterinários produzidos pelo Tecpar

O Tecpar será responsável pela produção de sete insumos veterinários, são eles:

Tuberculina PPD bovina

Tuberculina PPD aviária

Antígeno acidificado tamponado (AAT)

Prova lenta (PL) em tubos

Anel do leite Ring Test (RT)

Kit para diagnóstico da brucelose ovina

Kit para diagnóstico da leucose bovina

Tecnologia BIM

O Tecpar é a primeira instituição do Estado a utilizar a ferramenta BIM (Building Information Modeling ou Modelagem de Informação da Construção) para a execução de uma planta farmacêutica de produção complexa. Essa metodologia permite a criação de projetos inteligentes por meio da simulação e construção virtual de empreendimentos, garantindo maior assertividade na execução de obras ao simular diferentes soluções e corrigir possíveis erros.

Recursos para a construção

Os recursos para a construção da planta são provenientes do Fundo Paraná de fomento científico e tecnológico, administrado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), para o financiamento de projetos em áreas estratégicas do Paraná.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.aen.pr.gov.br