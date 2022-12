Carreira Profissional

A primeira coisa quando nos tornamos adolescentes ou completamos 18 anos, temos uma dúvida de que caminho seguir, qual é a nossa vocação.

A escolha da carreira é algo precioso, pois molda nossa personalidade e nossos padrões.

Mas não levamos em conta que com o mundo globalizado, não precisamos necessariamente escolhermos uma única profissão e passar a vida toda fazendo a mesma tarefa.

Eu sempre fui muito sonhadora, para uma criança de 6 anos, sonhar em ter uma faculdade, não é algo muito comum. Eu sempre soube que gostava muito de ensinar, mas também de lutar por justiça. E assim cresci e escolhi me tornar professora, algo que se concretizava com meus 17 anos de idade no Colégio Social Madre Clélia, minha primeira turma Infantil 4, professora regente…

Mas mesmo estando na educação, sabia que queria muito mais que a sala de aula, o empreendedorismo me fez buscar, mais formações, conhecimento e buscar realizar um sonho ter uma faculdade minha e me formar em Direito para lutar pelo certo, pelo justo…

Assim surgia uma missão um chamado, oportunidade vinda da faculdade no qual coordeno a pós graduação em Direito, a UNIFATEC, pois lá iniciei minha carreira como coordenadora geral de ensino superior e professora universitária, e no ano de 2016 me formei em Direito pela PUCPR, assim tive a oportunidade de abrir um escritório de advocacia sonho de minha família, me tornei advogada e formadora de novos advogados e professores.

Essa minha missão vai além de ensinar, é uma busca em auxiliar os jovens e adultos a encontrarem seus caminhos como eu encontrei, duas profissões que me fazem muito feliz, e não foi fácil a caminhada, trabalhar o dia todo para poder pagar a faculdade, estudar de madrugada e levantar super cedo para trabalhar. Mas quando você ama o que faz não há nada mais bonito que cumprir com sua vocação.

Esta é a minha coluna na GAZETA DO BAIRRO, onde vamos debater sobre o dia a dia, questões do cotidiano, e pergunto para você leitor, quais são seus sonhos e suas dificuldades? Não importa a idade podemos sim buscar o conhecimento, as vezes uma dúvida um problema que tira seu sono e que ao ler esta coluna poderá estar a solução.

Essa coluna irá tratar de oportunidades, para você que acha que não ser capaz de chegar lá, eu te digo que é possível, pois eu saí do nada, filha de um metalúrgico e de uma dona de casa, mudei minha história, mudei a história da minha família e mudo a história de muitas pessoas ao meu redor todos os dias.

Hoje tenho meu próprio escritório de advocacia Cruz Cardoso advogados e minha própria unidade de Ensino Superior junto a REDE LA SALLE DE ENSINO, a primeira unidade em Curitiba da UNIVERSIDADE LA SALLE na rua La Salle ,451, Pinheirinho, junto a rede das Irmãs Guadalupanas de ensino e aos irmãos Lassalista.

Acredite em você e abrace as oportunidades e nunca diga ser incapaz, tudo é possível se tiver fé, força, coragem e o mais importante humildade .

Que Deus abençoe a todos.