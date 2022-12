Consegs intervém em favor da Guarda Municipal de Curitiba

Os Conselhos Comunitários de Segurança – CONSEGs, se reuniram na segunda-feira, dia 21 de outubro, com o Presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Ver. Tico Kusma e o Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, Ver. Marcio Barros, para apresentar suas preocupações quanto à carreira da Guarda Municipal.

Estiveram presentes nesta importante reunião, os presidentes dos CONSEGs Sítio Cercado, Capão Raso, Portão, Guaíra, Fanny-Lindóia-Novo Mundo, Centro Cívico, Água Verde, Bom Retiro, Mercês-Vista Alegre, Jardim Botânico e Santa Felicidade, que consignaram o pedido de reunião.

No encontro reforçaram que a Guarda Municipal é essencial à segurança pública das comunidades, e o conhecimento que a administração apresentou uma proposta de modificação das regras do plano de carreira dos guardas municipais, poderá causar a extinção da própria instituição, e consequentemente, reflexos no aumento da criminalidade.

Os conselheiros apresentaram diversos questionamentos aos vereadores sobre as dificuldades enfrentadas por estes profissionais e denunciaram a negligência da administração para com a instituição e seus agentes.

O vereador e presidente da Câmara Tico Kusma se mostrou aberto ao diálogo e se propôs a acompanhar junto ao poder executivo os avanços destas alterações no plano de carreira da GM.