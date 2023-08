“Campanha de doação para família de motoboy morto em acidente causado por motorista embriagado em Curitiba”

Diogo Neves: Vítima de Acidente com Motorista Embriagado em Curitiba

No dia 29 de julho de 2023, Diogo Ferreira Neves, um motoboy de 28 anos, perdeu a vida em um trágico acidente de trânsito no bairro Sítio Cercado, em Curitiba (PR). O ocorrido chocou familiares, amigos e a comunidade em geral, que se mobilizaram para ajudar a família do jovem.

A Campanha de Doações

Frente às dificuldades financeiras enfrentadas pela mãe e pelo irmão de Diogo, que possui deficiência, familiares e amigos criaram uma campanha nas redes sociais para arrecadar doações em dinheiro. A mãe do motoboy acumulou dívidas desde a trágica perda de seu filho, que era o principal sustento da família.

Para contribuir com a campanha e ajudar a família de Diogo, entre em contato pelo telefone (41) 99936-5497.

O Acidente

O acidente que vitimou Diogo ocorreu por volta das 23h45 do último sábado, na rua Izaac Ferreira da Cruz. Testemunhas relataram que o motoboy e o motorista do carro envolvido trafegavam no mesmo sentido da via quando o automóvel realizou uma ultrapassagem irregular, entrando na frente de Diogo.

Após se recusar a passar pelo teste de bafômetro, o motorista foi encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), onde foi preso em flagrante por homicídio qualificado. Até o momento, ele permanece detido.

A Última Entrega

No dia do acidente, a mãe de Diogo pediu para que ele não fosse trabalhar, preocupada com sua segurança. No entanto, ele decidiu realizar a última entrega do dia antes de encerrar seu expediente. Infelizmente, essa seria sua última entrega, como mostrou a Banda B.

Na segunda-feira seguinte ao acidente, o motoboy tinha planos de viajar para Santa Catarina, onde faria uma entrevista de emprego. Ele buscava uma nova oportunidade profissional para melhorar sua situação financeira. Infelizmente, o destino lhe foi cruel e não deu tempo de realizar seus planos.

A comunidade se solidariza com a família de Diogo Neves nesse momento difícil e busca ajudar como pode. Junte-se a nós e faça sua doação para auxiliar essa família que tanto precisa.

