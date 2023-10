“Brigas de torcida em Curitiba: Torcedores de Athletico e Coritiba são presos no terminal do Pinheirinho”

Brigas de torcida em Curitiba durante o Atletiba

No último domingo (1), torcedores do Athletico e Coritiba se envolveram em diversas brigas de torcida em Curitiba. Uma dessas brigas ocorreu no terminal do Pinheirinho, durante a tarde. As forças de segurança agiram e prenderam sete pessoas envolvidas na desordem.

Com os torcedores, foram apreendidos porretes de madeira, fogos de artifício e capacetes, que eram utilizados como proteção durante as brigas. Os envolvidos foram encaminhados para responder a um termo circunstanciado e posteriormente liberados.

Mais informações serão divulgadas em breve.

Veja o vídeo da briga de torcidas no terminal do Pinheirinho e a prisão dos torcedores:

Fonte: Gazeta do Bairro

Data de publicação: 1 de outubro de 2023, às 15h18. Última atualização: 1 de outubro de 2023, às 15h19.

A Polícia Militar do Paraná atuou para garantir a segurança durante o Atletiba em Curitiba.

Fonte: ric.com.br