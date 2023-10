“Brigas e tumultos marcam clássico entre Coritiba e Athletico Paranaense em Curitiba”

Ocorrências de brigas em Curitiba durante o clássico entre Coritiba e Athletico Paranaense

No início da tarde deste domingo (1), foram registradas pelo menos cinco ocorrências de brigas em Curitiba. O dia marcava o clássico entre Coritiba e Athletico Paranaense, o que resultou em confrontos entre torcedores. As informações são da BandNews FM Curitiba.

Os incidentes ocorreram nos terminais Portão, Capão Raso, Sítio Cercado e Pinheirinho, localizados na região sul da cidade. Pessoas vestidas com camisetas dos times envolvidos foram vistas portando pedras e paus. Além disso, a Polícia Militar também precisou intervir nos bairros Água Verde e Pilarzinho.

Reforço na segurança devido ao Athletiba

Em razão do clássico Athletiba, a segurança em Curitiba foi reforçada. A partida, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, aconteceu às 16h no estádio Couto Pereira, localizado no bairro Alto da Glória.

Horário de transporte público para torcedores

Segundo a Polícia Militar, os torcedores do Athletico tiveram permissão para utilizar o transporte coletivo até às 13h, por meio de ônibus fornecidos pela Urbs. Após esse horário, a torcida do Coritiba teve autorização para utilizar os terminais da capital.

Bloqueios e saída da torcida

Desde as 13h, as ruas próximas ao estádio Couto Pereira foram bloqueadas. Ao final da partida, independentemente do resultado, a torcida do Athletico permanecerá no estádio por aproximadamente 20 minutos para a saída da torcida alviverde.

Este será o segundo clássico com a presença de torcedores dos dois clubes após cinco partidas seguidas com torcida única.

