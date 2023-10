Coritiba vence Athletico-PR, no Couto Pereira

Reportagem: Admilson Leme

O Coritiba, venceu o Athletico-PR por 2×0, na tarde desta domingo (01/10), no estádio do Couto Pereira, em Curitiba, pela 25° rodada do Brasileirão.

Foi o Athletiba 393 da história, com o Athletico-PR brigado para chegar no G6, (grupos dos times classificados para a Copa Libertadores), e o Coritiba na lanterna do Brasileirão.

Primeiro Tempo

O Coritiba começou mais ligado no jogo e já assustou nos primeiros minutos, Diogo recebeu livre na entrada da área, aos 4 minutos, e chutou bem a bola passou perto da trave esquerda.

Aos 9 minutos, Henrique após cobrança de falta cabeceou a bola passou bem perto da trave.

Aos 14 minutos, Cacá cometeu falta em Sebastian Gómez na entrada da área e Victor Luís cobrou a falta no ângulo de Bento. Coxa 1×0.

Aos 29, em cobrança de escanteio, o zagueiro Cacá, cabeçeou sem força, para defesa do goleiro Gabriel. Aos 31 minutos, Gabriel defendeu uma finalização do uruguaio Canobbio.

Aos 36 minutos, Marcelino Moreno mandou uma bola na trave.

Aos 47 minutos, Marcelino Moreno cruzou e Islan Slimani, que subiu mais que Thiago Heleno e, cabeceou forte no canto esquerdo, para balançar as redes e ampliar a vantagem.

Segundo Tempo

No segundo tempo, Coritiba veio disposto a segurar a vantagem no placar, já o Athletico fez substituição tentado melhorar na partida.

Aos 22 minutos, o Athletico teve uma grande oportunidade com Rômulo, mas o goleiro Gabriel, fez uma otima defesa, afastando o perigo. No lance seguinte, o goleiro voltou a aparecer em um bom chute de Canobbio.

O Coritiba já no fim da partida chegou a marcar seu terceiro gol, com Fransérgio de cabeça, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Como Fica

O Coritiba segue em último na tabela, mas encerrou uma série de oito derrotas consecutivas e chegou aos 17 pontos.

O Athletico-PR acabou com uma sequência de dez partidas sem perder e saiu do G6. É o oitavo, com 40 pontos.

Próximos Jogos

Os dois times voltam a campo no domingo (8/10), às 18h30, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O Coritiba enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, E o Athletico-PR recebe o Red Bull Bragantino, na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO

2º Turno – 25ª Rodada

CORITIBA 2×0 ATHLETICO

Coritiba

Gabriel; Natanael, Kuscevic, Henrique e Victor Luís (Jamerson); Willian Farias, Sebastián Gómez (Hayner) e Matheus Bianqui (Fransérgio); Marcelino Moreno, Diogo Oliveira (Andrey) e Slimani (Edu).

Técnico: Thiago Kosloski

Athletico

Bento; Bruno Peres (Cuello), Cacá, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Fernandinho, Erick, Alex Santana (Hugo Moura) e Bruno Zapelli (Arriagada); Canobbio e Willian Bigode (Rômulo).

Técnico: Wesley Carvalho

Local: Couto Pereira

Gols: Victor Luís, 13, Slimani 47 do 1º

Cartões amarelos: Marcelino Moreno, Diogo Oliveira (COR); Cacá, Canobbio, Cuello, Thiago Heleno (CAP)

Público total: 20.992