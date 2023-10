“Violência e confronto entre torcedores marcam o clássico Atletiba”

Violência marca clássico Atletiba em Curitiba

O domingo (1º) do clássico Atletiba foi marcado, mais uma vez, pela violência e confronto entre torcedores espalhados por Curitiba e Região Metropolitana. Diversas ocorrências de vandalismo e confusões foram atendidas pela Polícia Militar do Paraná.

Enfrentamentos entre torcidas organizadas

Em Piraquara, torcedores das organizadas Os Fanáticos, do Athletico, e Império Alviverde, do Cortitiba, se enfrentaram no terminal do São Roque. Casos de desordem e brigas também tiveram que ser contidos pela PM próximos aos terminais do Capão Raso, Pinheirinho e Sítio Cercado, com relatos de torcedores com pedras e paus intimidando e ameaçando pessoas. O mesmo aconteceu nas proximidades de estações tubo no Água Verde, envolvendo atleticanos que se deslocavam rumo ao Couto Pereira. Segundo a PM, todas as ocorrências foram todas controladas de forma similar, e torcedores escoltados até o estádio.

Medidas de segurança

O clima de tensão já tomava conta do clássico pelo momento distinto vivido pelos rivais. O Coritiba, lanterna do Brasileirão e fortemente ameaçado do rebaixamento, chegou a reforçar a quantidade de grades no gramado do Couto Pereira antes da partida. Durante a partida, até o fechamento deste texto, não houve registros de violência no Atletiba.

Consequências das ocorrências

Cerca de 50 torcedores foram abordados no Pilarzinho, com sete pessoas sendo encaminhadas para delegacia para lavratura de Termo Circunstanciado após uma ocorrência no Pilarzinho. Pedaços de paus e barras de ferro foram apreendidas pela PM.

