“Tumulto entre torcidas antes do clássico Athletiba: Polícia Militar registra ocorrências de violência”

Polícia registra tumultos entre torcidas antes do clássico Athletiba

Esquema de segurança é divulgado pela Polícia Militar

No domingo (1º), antes do meio-dia, a Polícia Militar já registrou diferentes ocorrências de tumulto entre torcidas, horas antes do clássico Athletiba. Na terça (26), a PMPR divulgou um esquema de segurança que envolve a escolta das torcidas organizadas, bloqueio de vias e intensificação do patrulhamento nas proximidades do estádio e em outros locais de encontro público.

Relato de disparos de arma de fogo

Um solicitante relatou ter ouvido estampidos, que pareciam disparos de arma de fogo, partindo de um veículo preto. O veículo, possivelmente um Chevrolet Onix, saiu em alta velocidade pela Rua Maestro Herrmann, no Pilarzinho, a 5km do estádio. O homem não viu os supostos torcedores, apenas ouviu muitos gritos, o que o amedrontou. A ocorrência foi registrada às 11h29.

Torcedores dispersados e abordados pela polícia

Equipes CPU e viatura Choque – Operações com Cães – dispersaram torcedores que voltaram a se reunir na Rua José Fiori. Na nova abordagem, equipes Canil e CPU revistaram 50 torcedores, sendo que sete foram levados para lavratura de Termo Circunstanciado.

Tumulto provocado por torcida organizada do Athlético

No Capão Raso, a pelo menos 12km do estádio, uma torcida organizada do Athlético provocou tumulto, segundo a PM, ao intimidar pedestres e veículos que passavam pela Rua Santa Mônica, às 12h09. No Portão, cerca de 100 torcedores do Athlético, com paus e pedras, se dirigiam no sentido Terminal Capão Raso, ameaçando a torcida adversária.

Invasão de terminal e rixa entre torcedores

Cerca de 50 torcedores invadiram o Terminal do Portão com pedaços de madeira em mãos. A equipe da PM constatou a presença dos indivíduos, mas não verificou nada ilícito. Policiais acompanharam o transporte público onde os torcedores embarcaram até a divisa de área, onde a viatura R2, da Guarda Municipal, seguiu acompanhando até o estádio. Em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, a 18,4km do Couto Pereira, torcedores soltavam rojões em direção às pessoas e arremessavam paus e pedras contra quem estava no Terminal, onde ocorreu rixa entre torcedores. No Sítio Cercado, a 18km do estádio, há a informação de que cerca de 200 torcedores athleticanos se dirigiam ao terminal munidos de pedras e barras de ferro, às 12h47.

Vandalismo no Água Verde

Na esquina da Avenida Sete de Setembro com a Rua Coronel Dulcídio, no Água Verde, sentido Centro, cerca de 15 torcedores passaram com pedaços de paus e pedras e vandalizaram lixeiras.

Rixa entre torcedores do Coritiba

No início da tarde, foi registrada uma rixa entre torcedores do Coritiba no Terminal Pinheirinho. A PM prestou acompanhamento e apoio à ocorrência. De acordo com a PM, a maioria das ocorrências teve desfecho similar: escolta de equipes da PM ou da Guarda Municipal aos torcedores ou aos ônibus até as proximidades do estádio.

Deslocamento das torcidas e bloqueio de ruas

Segundo o acordo estabelecido, a torcida do Athletico poderia se deslocar pelos terminais da cidade até às 13h de domingo. Depois disso, o deslocamento será da torcida do Coritiba. Ônibus serão disponibilizados para levar a torcida do Athletico para o Couto Pereira. Após a partida, os atleticanos deverão esperar 20 minutos dentro do estádio, e depois sairão com escolta da PM. As ruas no entorno do Couto Pereira, no Alto da Glória, serão bloqueadas a partir das 13h.

Classificação dos times

Com apenas 14 pontos, o Coritiba é o último classificado na tabela do Brasileirão e está na zona de rebaixamento. O Athlético, que acumula 40 pontos, está em 7º.

Com informações da PMPR

