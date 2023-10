“Confronto entre torcedores gera confusão e tentativas de brigas em Curitiba durante jogo entre Coritiba e Athletico”

Confronto entre Coritiba e Athletico gera confusão e tentativas de brigas entre torcedores rivais

No último domingo (1º), ocorreu o confronto entre Coritiba e Athletico, em Curitiba, e infelizmente, a partida foi marcada por confusões e tentativas de brigas entre torcedores rivais. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) registrou ocorrências em diversos locais, como terminais de ônibus e bairros da região metropolitana.

Ocorrências nos terminais de ônibus

Os terminais de ônibus foram palco de incidentes durante o confronto. No Terminal do Portão, por volta das 12h30, cerca de 50 torcedores do Athletico invadiram o local portando pedaços de madeira e pedras. Já no Terminal do Pinheirinho, por volta das 13h30, foi registrada uma rixa entre os torcedores.

Abordagens e apreensões

No bairro Pilarzinho, a polícia abordou 50 torcedores e sete deles foram levados para lavratura de Termo Circunstanciado. Durante a abordagem, foram apreendidos capacetes, barras de madeira e de ferro.

Escolta até o estádio

Todas as ocorrências foram encerradas de maneira similar, com as equipes da PM escoltando os torcedores ou o ônibus até as proximidades do estádio Couto Pereira, onde a partida aconteceu.

Coritiba reforça segurança no estádio

O Coritiba, preocupado com possíveis invasões, reforçou a quantidade de grades no gramado do Couto Pereira antes do confronto contra o Athletico. Essa medida visa garantir a segurança de todos os envolvidos no evento esportivo.

