“Torcedores do Coritiba são detidos por promover desordem e polícia apreende objetos suspeitos”

Polícia Militar encaminha torcedores do Coritiba acusados de promover desordem no Terminal do Pinheirinho

A Polícia Militar informou que efetuou o encaminhamento de sete torcedores do Coritiba acusados de promover desordem no Terminal do Pinheirinho. Durante a abordagem, foram apreendidos paus de madeira e capacetes de moto, que eram utilizados para dificultar a identificação dos envolvidos. Esses torcedores faziam parte de um grupo de cinquenta pessoas que foram abordadas pelos policiais.

Para garantir a segurança do clássico Atletiba, a Polícia Militar montou um esquema especial de segurança, visando evitar incidentes e garantir a tranquilidade dos torcedores e moradores da região.

Ocorrência no bairro do Pilarzinho

Além disso, a Polícia Militar registrou outra ocorrência no bairro do Pilarzinho, também em Curitiba. Nesse caso, a dispersão de alguns dos torcedores envolvidos foi realizada com sucesso. No entanto, um grupo precisou ser encaminhado para assinar um termo circunstanciado.

Essas informações foram cedidas pela assessoria de imprensa da Polícia Militar.

