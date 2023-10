Bebê de sete dias é salvo por equipe policial após engasgar com leite materno

<title>Bebê salvo após engasgar com leite materno</title> <h1>Bebê salvo após engasgar com leite materno</h1>

<h2>Equipe do 23° Batalhão da Polícia Militar realiza resgate</h2> Um bebê de sete dias foi salvo após um rápido trabalho de equipes do 23° Batalhão da Polícia Militar, na Cidade Industrial de Curitiba, na noite deste sábado (30). A criança se engasgou com o leite materno e ficou sem respirar, e foi encaminhada por uma viatura policial até o Hospital do Trabalhador. A mãe do bebê contou que estava em casa quando a criança começou a ficar roxa, se engasgando com o leite materno. "Começou a sair saliva pela boca dela. Fiquei desesperada e tentei fazer os primeiros socorros, mas não temos experiência. Vimos uma viatura em um posto e paramos, onde eles prontamente nos ajudaram. Não fossem eles, meu bebê não estaria vivo", disse a mãe, bastante emocionada. <h2>Atendimento rápido e eficiente</h2> O tenente Andrade, da PM, explicou como foi o atendimento por parte da equipe policial. "Estávamos em patrulhamento na CIC, próximo à Vila Verde, quando uma mulher solicitou apoio porque o filho se engasgou e não retornou a respiração normal. Realizamos as manobras de ressuscitação e não foram suficientes. Então, pelo trânsito, deslocamos rapidamente de viatura até o Hospital do Trabalhador (HT), onde a criança foi salva", destacou. A médica Melane Dias, que atendeu a criança, falou sobre o atendimento no local. "A polícia atendeu a criança prontamente e fez o trabalho de desengasgo, algo que foi fundamental. Ela chegou aqui ainda engasgada, mas já com pouca necessidade de oxigênio. Com certeza esse atendimento policial foi necessário, por atender a mãe e realizar a manobra de desengasgo", disse. <h2>Recuperação do bebê</h2> O pequeno Ravi está bem e deve permanecer em observação na UTI neonatal do HT.

