Eleição dos Conselheiros Tutelares de Curitiba: Saiba como votar e escolher os representantes das crianças e adolescentes da cidade

Eleição dos Conselheiros Tutelares de Curitiba

Neste domingo (01) ocorre a eleição do Conselheiros Tutelares de Curitiba que trabalharão na defesa dos direitos de crianças e adolescentes da cidade. Serão escolhidos cinco conselheiros titulares e seus suplentes para cada uma das dez regionais da cidade. Os eleitos exercerão seus mandatos durante a gestão de 2024/2027.

Cidadãos com mais de 16 anos que possuam título de eleitor em situação regular. Cada eleitor poderá optar um único candidato para conselheiro, com a escolha sendo livre. O candidato deve pertencer à regional onde o cidadão reside e irá votar.

Para votar será preciso apresentar o Título de Eleitor físico, acompanhado de um documento com foto, ou apenas o e-Título, que também é considerado um documento de identificação.

Horário da votação

A eleição ocorrerá em dez locais, um em cada regional da cidade, até às 17h. Haverá 298 seções de votação e todas as urnas estarão localizadas em escolas da rede municipal de ensino para facilitar o acesso da população interessada em votar, de acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba (Comtiba), Cristiane Faria Honório.

O processo usará urnas eletrônicas, cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Em Curitiba, um total de 156 candidatos foram habilitados para o pleito, mas 154 participarão da disputa. Cada candidato possui um número que deverá ser digitado na urna eletrônica no momento da votação.

Os candidatos que concorrem às vagas de conselheiro tutelar nas regionais do Portão e Santa Felicidade tiveram seus números de eleição atualizados, adicionando o algarismo 5 aos números sorteados. A mudança aconteceu para ajuste ao sistema do TRE. Quem vota em uma dessas regionais precisa ficar atento na hora de digitar o número na urna eletrônica.

Endereços para votação

Regional Bairro Novo

CAIC Guilherme Lacerda Braga Sobrinho

Rua Pastor Waldomiro Bileski, 71 – Sítio Cercado

Regional Boa Vista

Escola Municipal Ricardo Krieger

Rua Maria Geronasso do Rosário, 259 – Boa Vista

Regional Boqueirão

Escola Nossa Senhora do Carmo

Rua Carlos de Laet, 4.130 – Boqueirão

Regional Cajuru

Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva

Rua Emilio Bertolini, 44 – Cajuru

Regional CIC

Escola Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais

Rua Davi Xavier da Silva, 841 – Vila Nossa Sra. da Luz

Regional Matriz

Escola Municipal Professor Brandão

Rua João Gualberto, 953 – Alto da Glória

Regional Pinheirinho

Escola Municipal de Educação Especial Tomaz Edison de Andrade Vieira

Rua Leon Nicolas, s/nº – Pinheirinho

Regional Portão

Escola Municipal Papa João XXIII

Rua Itacolomi, 700 – Portão

Regional Santa Felicidade

Escola Municipal dos Vinhedos

Rua Zem Bertapelle, 55 – Santa Felicidade

Regional Tatuquara

Escola Municipal Maria Ienkot Zeglin

Rua Pres. João Goulart, 1.605 – Tatuquara

