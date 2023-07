“Boqueirão Fashion Week: Semana da Moda de Curitiba começa com exposição fotográfica inspirada em Curitiba”

Ayrton Tartuce

Ayrton Tartuce

23/07/2023 às 21:00

Abertura oficial do Boqueirão Fashion Week

Acontece nesta segunda-feira (24) a abertura oficial do Boqueirão Fashion Week – Semana da Moda de Curitiba. A programação começa às 19h30, na Rua da Cidadania do Boqueirão, com uma exposição fotográfica organizada por jovens e produtores de moda.

As fotos retratam as modelos vestidas com peças de roupas doadas pela população à Fundação de Ação Social (FAS) e customizadas por estilistas. Ao todo, serão 38 painéis inspirados em Curitiba.

Programação do evento

Após o sucesso das edições anteriores, o Boqueirão Fashion conquistou agora uma semana inteira de programação, até sexta-feira, organizada na Rua da Cidadania da regional.

O cronograma inclui desfiles, oficinas, exposições fotográficas e encontros criativos gratuitos. Os desfiles na passarela da Rua da Cidadania acontecem nos dias 27 (quinta-feira) e 28 (sexta-feira), sempre às 19 horas.

Fonte: www.bemparana.com.br