Athletico quebra tabu histórico em São Januário

Reportagem: Fernando Plantes

O furacão venceu o Vasco por 2 a 0, em São Januário, neste domingo (23), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro em um jogo histórico.

Com o triunfo, o rubro-negro bateu os cariocas pela primeira vez no estádio e quebrou um tabu de 21 jogos. Além disso, com a vitória o Athletico alcançou o G6 e termina a rodada na quinta posição. Os gols foram de Christian e Vitor Bueno.

O Athletico conquistou sua segunda vitória seguida no Campeonato e está mais perto do topo da tabela. O Vasco segue sem vencer há três jogos e agora é o lanterna do Brasileirão.

O primeiro tempo foi ruim. Foram poucas finalizações para os dois lados e nenhum lance de grande perigo.

Aos 9 minutos, Lucas Esquivel bateu falta mas a bola saiu pelo canto esquerdo do gol. Aos 21 minutos, Vidal recebeu a bola de Vitor Roque e chutou na direção do goleiro Léo Jardim, que defendeu com facilidade. Do lado do Vasco, o lance de maior destaque foi um chute de fora da área de Jair, que foi para fora.

No segundo tempo, o jogo foi melhor, mas o Athletico teve dificuldade de atacar e o Vasco teve mais volume no campo do rubro-negro. Aos 17 minutos, Figueiredo quase marcou para o time carioca, mas cabeceou por cima do gol.

Depois de ser muito pressionado pelo Vasco, Fernandinho lançou para Vitor Roque, que cruzou para Christian e marcou o primeiro gol dos paranaenses na partida. No lance, Christian sentiu a perna e precisou ser substituído. Pablo entrou no seu lugar.

Aos 30 minutos, Zé Vitor fez uma falta em Vitor Roque na área e o juiz marcou pênalti. Vitor Bueno bateu bem, no canto esquerdo, e marcou o segundo do furacão. Depois, o Vasco até tentou finalizar, mas teve dificuldades em marcar.

No fim do jogo, Zé Ivaldo foi expulso depois de dar um carrinho forte em Rayan.

O Athletico volta a campo no próximo sábado (29), contra o Cruzeiro, na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO – 16ª rodada

Local: São Januário/Rio de Janeiro

Data: 23/07/2023

Horário: 18h30

Público total: Portões fechados

Vasco 0 x 2 Athletico

Vasco:

Léo Jardim; Puma, Miranda, Zé Vitor e Piton; Medel, Zé Gabriel (Marlon Gomes), Jair (Carabajal) e Orellano (Rayan); Gabriel Pec e Figueiredo (Serginho).

Técnico: Ramón Díaz.

Athletico:

Bento; Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Kaique Rocha e Esquivel; Fernandinho, Erick, Vidal (Vitor Bueno), Christian (Pablo); Canobbio (Cuello) e Vitor Roque (Hugo Moura).

Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Gols: Christian, aos 25’ do 1ºT; Vitor Bueno, aos 34’ do 2ºT.

Cartões amarelos: Zé Vitor (V), Khellven (A), Wesley Carvalho (A), Fernandinho (A), Jair (V), Esquivel (A).

Cartão vermelho: Zé Ivaldo (A).

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG).

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Celso Luiz da Silva (MG).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP).