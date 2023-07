Boqueirão Fashion: Semana da Moda de Curitiba começa com exposição fotográfica e desfiles imperdíveis

Boqueirão Fashion: a Semana da Moda de Curitiba

O Boqueirão Fashion, a Semana da Moda de Curitiba, começa nesta segunda-feira (24), às 19h30, com uma exposição fotográfica feita por jovens produtores de moda. A programação completa do evento conta com desfiles, oficinas, exposições fotográficas e encontros criativos, todos gratuitos.

Todas as atividades do evento ocorrerão na Rua da Cidadania da regional, que fica em frente ao Terminal do Carmo.

Exposição FAS

Segunda-feira (24/7). Abertura às 19h30

Local: Passarela da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Encontro Cadeia Produtiva da Moda

Terça (25/7) e quarta-feira (26/7)

Local: Ginásio de Esportes da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Oficinas de Moda

Terça (25/7) e quarta-feira (26/7), das 14h às 18h

Local: Ginásio de Esportes da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Desfiles

Quinta (27/7) e sexta-feira (28/7), às 19h

Local: Passarela da Rua da Cidadania (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430)

Fonte: cbncuritiba.com.br