“A Semana da Moda de Curitiba: Desfiles, Oficinas e Exposições Gratuitas!”

Semana da Moda de Curitiba: Desfiles, Oficinas e Encontros Criativos

A Semana da Moda de Curitiba é um evento imperdível para os amantes da moda. Com uma programação diversificada, que inclui desfiles, oficinas, exposições fotográficas e encontros criativos, o Boqueirão Fashion promete encantar o público.

Após o sucesso das últimas edições, o evento terá, pela primeira vez, uma semana inteira de programação. De segunda-feira (24) a sexta-feira (28), a Rua da Cidadania, localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430, será o palco de todas as atividades.

Abertura Oficial com Exposição Fotográfica

A abertura oficial do Boqueirão Fashion acontece hoje (24), às 19h30. O destaque da noite será uma emocionante exposição fotográfica, realizada por jovens produtores de moda. As fotos retratam modelos vestindo peças de roupas doadas pela população à Fundação de Ação Social (FAS) e customizadas por estilistas renomados. Ao todo, serão 38 painéis com a cidade de Curitiba como pano de fundo.

Encontro da Cadeia Produtiva de Moda

Nos dias 25 e 26, acontecerá um importante encontro da cadeia produtiva de moda. O objetivo é promover o intercâmbio entre os diversos componentes do setor. Fornecedores de produtos e serviços terão a oportunidade de se conectar e estabelecer parcerias. O evento conta com a parceria do Sebrae, que oferecerá suporte e orientação aos participantes.

A Semana da Moda de Curitiba é uma oportunidade única para se atualizar sobre as tendências do mundo da moda, além de promover o networking e a troca de experiências entre profissionais do setor. Não perca essa chance de se inspirar e se conectar com o universo fashion!

Fonte: www.paranaeducativafm.pr.gov.br