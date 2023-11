“Bairro Pinheirinho e Santa Cândida, em Curitiba, são beneficiados pelo programa PCPR da Comunidade: Juventude em destaque com a influência de Diniz”

Bairro Pinheirinho e Santa Cândida, em Curitiba, recebem programa PCPR da Comunidade

No dia 16/11/2023, às 08:04, os bairros Pinheirinho e Santa Cândida, em Curitiba, foram contemplados com o programa PCPR da Comunidade. Essa iniciativa tem como objetivo promover a integração e o desenvolvimento dessas regiões, proporcionando melhorias para os moradores.

Seleção mais jovem traz uma nova perspectiva

Uma das novidades do programa é a seleção de uma equipe mais jovem para liderar as ações. Com isso, o projeto ganha uma “cara de Diniz”, referindo-se ao estilo inovador e dinâmico do treinador de futebol Fernando Diniz.

Essa abordagem traz um olhar fresco e criativo para as atividades desenvolvidas, buscando soluções inovadoras e eficientes para os desafios enfrentados pela comunidade.

Com uma equipe de jornalistas dedicados, a Gazeta do Bairro traz informações atualizadas sobre os acontecimentos locais, incluindo o programa PCPR da Comunidade.

Fonte: www.bemparana.com.br