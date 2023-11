“Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades divulga datas de atendimentos descentralizados em Curitiba”

NACC divulga datas dos atendimentos descentralizados em Curitiba

O Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades (NACC), unidade especializada do Ministério Público do Paraná, está promovendo atendimentos descentralizados em novembro em Curitiba. Os agentes ministeriais estarão nos bairros Sítio Cercado, Campo Comprido, Cajuru, Caximba e Tatuquara.

O objetivo desses atendimentos é ampliar a atuação do MPPR junto à sociedade, oferecendo orientação jurídica direta e facilitando o acesso à Justiça para a população, principalmente em áreas distantes dos centros urbanos e para pessoas em situação de vulnerabilidade, que são o foco do NACC. Durante os atendimentos, a unidade indica os instrumentos legais adequados para cada necessidade dos cidadãos.

Nas datas agendadas, a população poderá receber orientação jurídica e reivindicar direitos que possam estar em risco ou violação. Alguns exemplos de problemas que podem ser abordados são: ausência de iluminação pública e saneamento básico, impedimento de acesso a serviços públicos de saúde ou educação, questões de direito de família, como reconhecimento de paternidade, entre outros. É importante que as pessoas que buscarem atendimento levem seus documentos pessoais e toda a documentação relacionada ao tema em questão. Caso a demanda não seja de competência do Ministério Público do Paraná, ela será encaminhada aos órgãos competentes.

Atendimento permanente

Além dos atendimentos descentralizados, o NACC oferece atendimento permanente à população na sede do MPPR no Centro Cívico. Também é possível entrar em contato pelos seguintes canais:

Confira as datas, locais e horários dos atendimentos descentralizados do MPPR em novembro:

Bairro Caximba

Dia 24/11/2023 – 13h30 às 16h30

Local: Cras Caximba (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8.280)

Bairro Tatuquara

Dia 22/11/2023 – 14h às 16h30

Local: Associação Vovô Vitorino (Rua Tenente-Coronel Manoel Eufrásio de Assumpção, 375)

Bairro Sítio Cercado

Dia 07/11/2023 – 18h a 20h

Local: Rua da Cidadania Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1.700)

Cidade Industrial de Curitiba

Dia 28/11/2023 – das 14h às 16h

Dia 30/11/2023 – das 14h às 16h

Local: Associação Vila Verde F (Rua Ney Pacheco, s/n)

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.jornale.com.br