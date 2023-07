Aumento nas locações comerciais e residenciais em Curitiba: dados do Inpespar revelam crescimento no mercado imobiliário

Aumento na locação comercial em Curitiba

A locação comercial em Curitiba registrou um aumento de 2.3 pontos percentuais em junho, em relação ao mês anterior, atingindo 7,8% em junho. Esses dados foram divulgados pelo Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar).

Alta no ticket médio total

O ticket médio total também registrou alta, com um aumento de 9,1%. A média de locações passou de R$ 1.719,00 para R$ 1.876,00 na comparação com maio.

Aumento no valor médio das locações residenciais

O valor médio das locações residenciais cresceu 7,9% e atingiu o valor de R$ 1.800,00.

Perspectivas positivas para investimentos

O vice-presidente do Inpespar, Leonardo Baggio, destaca que a locação para apartamentos de 2 quartos e sobrados acontece em torno de um mês após a divulgação. Para ele, as perspectivas são boas para investimentos nesse segundo semestre devido ao aumento na rentabilidade.

Bairros mais buscados para locações residenciais

Nas negociações de locações residenciais em junho, o Centro permanece no topo da lista de bairros mais buscados, com 14,9% dos imóveis. Em seguida, as regiões mais ao sul se destacam, entre o Portão (5,1%) e Água Verde (4,3%). Por fim, os dados mostram Campo Comprido (4,0%), Cristo Rei (3,7%), CIC (3,5%) e Santa Cândida (3,2%).

Fonte: cbncuritiba.com.br