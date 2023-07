Atividades de lazer no Mercado Municipal Capão Raso durante as férias em Curitiba

Os curitibinhas têm diversão garantida na programação de férias do Mercado Municipal Capão Raso (MMCR). Durante todo o mês de julho, o mercado oferece uma série de atividades para entreter a criançada.

Oficinas Criativas

As oficinas criativas são uma ótima opção para estimular a criatividade dos pequenos. Com atividades como pintura, desenho e artesanato, as crianças podem soltar a imaginação e criar verdadeiras obras de arte.

Contação de Histórias

A contação de histórias é uma atividade que encanta crianças e adultos. No MMCR, os pequenos poderão se divertir e aprender com histórias lúdicas e educativas, contadas por profissionais especializados.

Brincadeiras ao Ar Livre

Nada melhor do que aproveitar o ar livre para brincar e se divertir. No Mercado Municipal Capão Raso, as crianças poderão participar de diversas brincadeiras ao ar livre, como corrida de saco, pula corda e queimada.

Apresentações Culturais

O MMCR também oferece apresentações culturais para entreter a criançada. Com danças, músicas e teatro, as apresentações são uma ótima forma de introduzir os pequenos ao mundo da cultura.

Feira de Artesanato

Além das atividades recreativas, o Mercado Municipal Capão Raso também conta com uma feira de artesanato. Os curitibinhas poderão conhecer e adquirir produtos feitos à mão, como bijuterias, objetos de decoração e roupas.

A programação de férias do MMCR é uma excelente opção para os pais que desejam proporcionar momentos de diversão e aprendizado para seus filhos. Não perca essa oportunidade!

