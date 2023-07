“Alteração na programação de dias úteis: Confira as mudanças nas linhas a partir de 31/07/2023”

Alteração na programação de linhas de ônibus em dias úteis

Informamos que, a partir do dia 31/07/2023, as linhas relacionadas abaixo terão alteração em sua programação de dias úteis. Para mais informações, consulte os detalhes abaixo:

Linha 1

A linha 1 terá alterações em sua programação de dias úteis a partir do dia 31/07/2023. Os horários de partida e chegada serão ajustados para melhor atender aos passageiros. Fique atento(a) às mudanças e planeje sua viagem com antecedência.

Linha 2

A linha 2 também passará por alterações em sua programação de dias úteis a partir do dia 31/07/2023. Os horários serão reajustados para garantir um melhor fluxo de passageiros e evitar atrasos. Verifique os novos horários e organize sua rotina de acordo.

Fonte: www.urbs.curitiba.pr.gov.br