Equipes de Manutenção Urbana constroem novas calçadas acessíveis em Curitiba

Equipes de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM) estão construindo novas calçadas em paver, meio-fios e rampas de acessibilidade em uma área de 1.235 metros quadrados no entorno da UPA 24 Horas do Boqueirão

Como parte do projeto Caminhar Melhor, as intervenções abrangem as ruas Professora Maria de Assumpção, onde fica entrada da UPA, Vereador Antonio Carnasciali, ao lado da Praça Lineu Ferreira do Amaral, e Tenente Tito Teixeira de Castro.

“A requalificação dos acessos a equipamentos públicos do município é uma ampliação do projeto Caminhar Melhor feita a pedido do prefeito Rafael Greca”, disse o secretário do Governo Municipal e presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Luiz Fernando Jamur, que vistoriou as intervenções de manutenção nesta sexta-feira (28/7).

“É uma ação que favorece a inclusão e a acessibilidade, projetada pelo Ippuc e executada pelas equipes do governo municipal”, reforçou Jamur.

Melhoria na acessibilidade para a população do Boqueirão

Para o gerente da UPA do Boqueirão, Paulo Coltro, a melhoria na acessibilidade vai gerar mais conforto à população que busca a unidade, em sua maioria formada por idosos.

“Isso melhora muito porque o perfil da população do Boqueirão é de pessoas mais velhas. É uma população que precisa de atenção especial com o tipo de calçadas”, disse Coltro.

Pela UPA do Boqueirão passam diariamente cerca de 1,5 mil pessoas, entre pacientes e acompanhantes. A unidade faz atendimentos de emergência, exames eletivos e serviços de raio x – médicos e odontológicos.

Em paralelo às calçadas, no entorno da UPA será plantada grama, complementando o paisagismo. Os trabalhos devem levar mais três semanas, pelo menos, até a conclusão.

Recuperação dos passeios na Rua Primeiro de Maio

Ainda na Regional Boqueirão, o secretário do Governo e presidente do Ippuc acompanhou os trabalhos de recuperação dos passeios da Rua Primeiro de Maio, no bairro Xaxim, onde as equipes contratadas pela SGM estão implantando calçadas em concreto, com rampas e piso tátil nos cruzamentos.

As melhorias agradaram a quem vive na região. Zilá Rodrigues, de 83 anos, que há 46 mora na Rua 1º de Maio, diz que a nova calçada vai facilitar os deslocamentos dela.

“Vai melhorar muito. Na hora da obra fica ruim, não tem como, mas depois fica bom”, disse. O filho dela, Airton Rodrigues, fez coro com a mãe.

“É muito importante para a minha mãe que mora aqui. Como ela é uma pessoa de idade, melhora bastante para caminhar”, reforçou Airton.

Na Primeiro de Maio, as novas calçadas estão sendo implantadas em uma extensão de 1.900 metros, entre a Linha Verde e o final da rua. As intervenções seguem projeto do Ippuc e devem ser concluídas no início do ano que vem.

Calçadas acessíveis para a comunidade

Seguindo as intervenções de melhoria da acessibilidade no entorno de equipamentos públicos da cidade, as equipes de manutenção urbana da SGM já implantaram calçadas acessíveis, em concreto, na Rua Zem Bertapelle, numa extensão de 400 metros, entre o terminal de transporte, na Via Vêneto, e a Escola Municipal dos Vinhedos, na Regional Santa Felicidade.

As melhorias atenderam a solicitação dos alunos do ensino fundamental da escola feita ao prefeito, para atendimento a duas crianças com deficiência que fazem o trajeto da unidade escolar ao Terminal Santa Felicidade.

Os próximos equipamentos a ganhar calçadas acessíveis serão a Escola Municipal Omar Sabbag e a Unidade Básica de Saúde Cajuru, na Rua Pedro Bocchino, na Regional Cajuru. As intervenções pelas equipes da SGM devem ter início na primeira quinzena de agosto.

