Alerta de fortes chuvas no Paraná neste sábado (7): risco de alagamentos, queda de árvores e corte de energia elétrica

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, por meio do Centro Virtual Para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos (Alert-AS), que todo o estado do Paraná está em alerta para fortes chuvas neste sábado (7). Há possibilidade de precipitação de 30 milímetros a 60 milímetros por hora, ventos que podem variar de 60 a 100 quilômetros por hora e queda de granizo.

O alerta do sistema indica ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. A orientação é de que em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue embaixo de árvores ou torres de transmissão por conta do risco de raios. Aparelhos elétricos devem ser desligados. Em caso de emergência, é possível telefonar para a Defesa Civil, no telefone 199, ou para o Corpo de Bombeiros, no 193.

Medidas de Prevenção em Curitiba

Em Curitiba, a Defesa Civil segue acompanhando a situação para evitar que os temporais causem estragos. Nesta sexta-feira (6), o prefeito em exercício, Eduardo Pimentel (PSD), visitou a margem do Córrego Jardim Esmeralda, afluente do Ribeirão dos Padilhas, no bairro Xaxim, para acompanhar as ações de prevenção na cidade.

O objetivo da ação é conscientizar moradores e adotar procedimentos de prevenção para evitar riscos para a população. O prefeito em exercício apontou que obras de macrodrenagem são realizadas no local para evitar alagamentos, garantindo a segurança de comunidades que tendem a ser afetadas pela chuva. O leito do córrego ganhou uma bacia de detenção para conter o volume da água.

Previsão do Tempo em Curitiba

A previsão é de que o final de semana seja de chuvas intensas na capital paranaense. Neste sábado, a mínima é de 16ºC e a máxima chegou a 26ºC ainda durante a manhã, e há previsão de temporais ao longo do dia, segundo o Simepar. A circulação de ventos e a presença de um sistema de baixa pressão atuam no surgimento de áreas de instabilidade, provocando tempestades.

