“Chuva intensa deixa quase 9 mil consumidores sem energia elétrica na Grande Curitiba”

Quase 9 mil consumidores ficam sem energia elétrica devido à forte chuva em Curitiba

O número de consumidores afetados pela forte chuva na Grande Curitiba já chega a quase 9 mil, de acordo com a Companhia Paranaense de Energia (Copel). Até as 15h30 deste sábado (7), a Copel contabilizou 4,4 mil consumidores sem luz somente na capital. Os bairros mais afetados foram o Centro, Alto da XV e Sítio Cercado. Considerando os municípios da Região Metropolitana e o Litoral do Estado, o número de afetados aumenta para 8,8 mil.

Além da capital, os municípios mais afetados na região são São José dos Pinhais, com 1,4 mil consumidores sem energia, e Quatro Barras, com 1,2 mil. O restante dos afetados está espalhado pela região.

Estragos causados pela chuva em Curitiba

A forte chuva que atingiu Curitiba neste sábado (7) provocou estragos e alagou diversas ruas. O volume de água dificultou o tráfego de motoristas, motociclistas e pedestres. Acompanhada de fortes ventos, a chuva levou comerciantes a fecharem as portas. Um dos pontos mais afetados foi o cruzamento das ruas Brasílio Itiberê e 24 de Maio, no bairro Rebouças.

Confira as imagens do resultado do temporal em Curitiba aqui.

