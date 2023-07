“Acidente impressionante: Ônibus arrasta carro em colisão no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba”

Acidente envolvendo ônibus biarticulado e carro é registrado em Curitiba

No dia 24 de julho de 2023, às 09h06, uma câmera de segurança registrou um acidente de trânsito no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba (PR). O incidente envolveu um carro e um ônibus biarticulado da linha Circular Sul.

Nas imagens obtidas pela Banda B, é possível observar que o carro foi arrastado pelo ônibus após a colisão. O acidente ocorreu na rua dos Pioneiros, por volta das 7h15 da manhã.

Uma testemunha relatou à reportagem que o motorista do carro tentou cruzar a rua para pegar o retorno, mas não prestou atenção. Acredita-se que ele tenha pensado que o ônibus iria parar.

Felizmente, não houve feridos no acidente. No entanto, ainda não há informações sobre a quantidade de passageiros que estavam no ônibus.

A investigação do acidente será realizada para determinar as causas e responsabilidades.

Fonte: www.bandab.com.br