Andraus Campeão

Reportagem: Admilson Leme – Direto Vila Capanema

Em um jogo bem movimento o PSTC tomou a iniciativa do jogo já que estava em desvantagem no placar, mas foi o Andraus que abriu o placar na Vila, aos 17 minutos com Gabriel Bonet, com um belo chute.

Na continuidade da partida nada foi criado de intenção de gols e o Andraus foi para o vestiário com uma boa vantagem na disputada pelo título.

Já no segundo tempo o PSTC, voltou com mais intensidade em busca em reverter o placar da partida. E aos 16 minutos, Léo Cruz cabeceou para o fundo das redes, empatando a partida.

Após o gol, a equipe do PSTC foi pra cima , mas a falta de pontaria pesou na hora de finalizar. O clima foi ficando pesado a cada minuto com muitas faltas e nervosismo de ambas equipes.

Foi quando em um contra ataque do Andraus, que João Gabriel, aos 49 minutos, aproveitar a oportunidade e marcou o gol da vitória e do título dos campeões da Divisão de Acesso de 2023.

FICHA TÉCNICA

Andraus 2 x 1 PSTC

Local: Vila Capanema, em Curitiba (PR).

Data: 23 de julho de 2023

Horário: 11h

Andraus: Carlos Henrique; Bruno, Alemão, Sorbara e Rubens; Daniel, Gabriel (Paulista) e João Gabriel; Hiago, Jair (Jorge Alemão) Saci (Israel Junior)

Técnico: Claudemir Sturion

PSTC: Pedro Henrique; Gilberto (Mateus Aragão), Leo Cruz, Leo Assunção e Daniel (Fellipe); Vanderlei, André e Gabriel (Murilo); Adrian (Kevin), Nathan e Welbber

Técnico: Reginaldo Vital

Gols: Gabriel, Leo Cruz e

João Gabriel

Cartões amarelos: Israel Junior, Jair , Leo Cruz, Daniel e Fellipe