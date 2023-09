Acidente em ônibus de Curitiba deixa nove passageiros feridos

Passageiros ficam feridos após freada brusca em ônibus de Curitiba

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas; uma quebrou o pé e outra, a perna. Caso aconteceu na linha Circular Sul, na manhã desta quarta-feira (27). O g1 aguarda retorno da Urbanização de Curitiba (Urbs).



Detalhes do acidente

Pelo menos nove passageiros do transporte público ficaram feridos após uma freada brusca, na manhã desta quarta-feira (27). Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na linha Circular Sul, dentro do terminal Sítio Cercado, em Curitiba.

Uma pessoa quebrou a perna e outra quebrou o pé, conforme apurou a RPC.

O ônibus pertence à viação Sorriso de Curitiba que informou, em nota, que um carro cruzou a frente do transporte coletivo.

Um carro cruzou a frente de um ônibus da empresa, na Rua dos Pioneiros, obrigando o motorista a frear bruscamente para evitar a colisão. Com isso, dez pessoas ficaram feridas – a maioria com escoriações leves – dentro do ônibus que fazia a linha Circular Sul, sentido anti-horário, diz a nota.

A empresa informou ainda que enviou uma equipe de apoio para prestar auxílio aos passageiros feridos.

Além dos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) estiveram no local para prestar atendimento às vítimas.

O g1 aguarda retorno da Urbanização de Curitiba (Urbs).

Vítimas

Homem, 59 anos, enviado ao Posto de Saúde de São José dos Pinhais;

Mulher, 55 anos, enviada ao Posto de Saúde de São José dos Pinhais;

Mulher, 23 anos, enviada ao Posto de Saúde de São José dos Pinhais;

Mulher, 42 anos, enviada ao Posto de Saúde do Trabalhador;

Homem, 61 anos, enviado ao Posto de Saúde do Trabalhador;

Mulher, 26 anos, enviada ao Posto de Saúde do Trabalhador;

*Reportagem em atualização.

