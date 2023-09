“Acidente em Curitiba deixa nove passageiros feridos em ônibus biarticulado”

<title>Acidente com ônibus biarticulado em Curitiba</title> <h1>Acidente com ônibus biarticulado em Curitiba</h1>

<h2>Pelo menos nove passageiros ficaram feridos em acidente com ônibus em Curitiba</h2> Nove passageiros ficaram feridos na manhã desta quarta-feira (27) após um ônibus biarticulado da cidade de Curitiba frear bruscamente. O acidente ocorreu próximo ao Terminal Sítio Cercado, na Rua dos Pioneiros. De acordo com a Urbanização de Curitiba (URBS), o motorista não teve culpa pelo acidente. Um carro furou a preferencial, obrigando o condutor do ônibus a agir rapidamente para evitar a colisão. <h2>Feridos são encaminhados ao hospital</h2> Seis dos passageiros feridos foram encaminhados ao hospital pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Três deles foram transportados ao Hospital São José com suspeitas de fraturas, enquanto os outros três foram levados ao hospital do trabalhador por sofrer algum trauma. <h2>Conclusão</h2> O acidente com o ônibus biarticulado em Curitiba deixou nove passageiros feridos. O motorista agiu rapidamente para evitar o acidente, mas um carro furou a preferencial, causando a necessidade de uma frenagem brusca. Os feridos foram encaminhados aos hospitais da região para receberem atendimento médico. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ric.com.br