Eleições para o Conselho Tutelar: disputa entre visões conservadoras e progressistas

<title>Eleições para o Conselho Tutelar em Curitiba</title> <h1>Eleições para o Conselho Tutelar em Curitiba</h1>

O Conselho Tutelar é o órgão responsável pela defesa dos direitos da criança e do adolescente, regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Sua função é aceitar e investigar denúncias de maus-tratos ou violação de direitos, garantindo a proteção e acionando o poder público para o cumprimento do ECA. <h2>Visões sobre os direitos da criança e do adolescente</h2> Segundo Elza Campos, assistente social e integrante da União Brasileira de Mulheres (UBM), as eleições para o Conselho Tutelar deste ano apresentam duas visões: uma conservadora e outra mais progressista. Elza destaca a importância de defender uma sociedade democrática que garanta o presente e o futuro das crianças, permitindo que elas brinquem e tenham acesso à educação. <h2>Polarização nas candidaturas</h2> Pautas como aborto, violência doméstica e sexual têm polarizado as candidaturas para o Conselho Tutelar. Elza cita o caso da menina de 11 anos que foi estuprada em 2022 e impedida de interromper a gravidez em um hospital federal de Santa Catarina. Ela ressalta que é fundamental eleger conselheiros comprometidos com a defesa dos direitos da criança e do adolescente. <h2>Como votar?</h2> Podem votar maiores de 16 anos, com título de eleitor regularizado. Cada eleitor votará em um único candidato da regional onde reside. A votação ocorre das 8h às 17h, por meio de urnas eletrônicas em escolas da rede municipal de ensino. O voto é facultativo. <h2>Locais de votação em Curitiba</h2> <ul> <li>Regional Bairro Novo: CAIC Guilherme Lacerda Braga Sobrinho - Rua Pastor Waldomiro Bileski, 71 – Sítio Cercado</li> <li>Regional Boa Vista: Escola Municipal Ricardo Krieger - Rua Maria Geronasso do Rosário, 259 – Boa Vista</li> <li>Regional Boqueirão: Escola Nossa Senhora do Carmo - Rua Carlos de Laet, 4.130 – Boqueirão</li> <li>Regional Cajuru: Escola Municipal Coronel Durival Britto e Silva - Rua Emilio Bertolini, 44 – Cajuru</li> <li>Regional CIC: Escola Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais - Rua Davi Xavier da Silva, 841 – Vila Nossa Sra. da Luz</li> <li>Regional Matriz: Escola Municipal Professor Brandão - Rua João Gualberto, 953 – Alto da Glória</li> <li>Regional Pinheirinho: Escola Municipal de Educação Especial Tomaz Edison de Andrade Vieira - Rua Leon Nicolas, s/nº - Pinheirinho</li> <li>Regional Portão: Escola Municipal Papa João XXIII - Rua Itacolomi, 700 – Portão</li> <li>Regional Santa Felicidade: Escola Municipal dos Vinhedos - Rua Zem Bertapelle, 55 – Santa Felicidade</li> <li>Regional Tatuquara: Escola Municipal Maria Ienkot Zeglin - Rua Pres. João Goulart, 1.605 – Tatuquara</li> </ul>

Fonte: www.brasildefato.com.br